Иван Крывовязый от КПРФ лидирует на выборах в ЗС по Ангарску

Ангарск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по одномандатному избирательному округу №6 (Ангарск), по предварительным данным (на 1:53 иркутского времени), лидирует главврач Ангарской городской больницы №1 Иван Крывовязый (КПРФ), у него 9344 голоса.

На втором месте директор МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» Александр Алексеев («Единая Россия»), за которого проголосовали 5515 человек.

Третье и четвертое места, предварительно, занимают менеджер по развитию в ООО «Топливная группа Кристалл» Дмитрий Тютрин (ЛДПР) – 1748 голосов – и начальник службы контроля МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водоканал» Михаил Нецветаев («Родина») – 533 голоса.