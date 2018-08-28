Ивана Щадова лишили звания почетный гражданин Черемхово

Черемхово, 29.08.18 (ИА "Телеинформ"), - Дума города Черемхово вчера, 28 августа, на своем заседании отменила решение от 1995 года о присвоении Ивану Щадову (на тот момент – генеральному директору ОАО «Востсибуголь») звания Почетного гражданина города Черемхово.

Как сообщили в Думе, это связано с поступившей информацией о судимости по уголовному делу, которую он имел ранее и о которой стало известно в ходе нынешней избирательной кампании.

Напомним, Избирательная комиссия Иркутской области отменила решение о регистрации Ивана Щадова кандидатом в депутаты Законодательного собрания по 15 избирательному округу. Его кандидатура была выдвинута КПРФ. В нарушение действующего законодательства, он не уведомил комиссии об имевшейся погашенной судимости по уголовному делу.

Как пояснили в Думе Черемхово, по Уставу города звание почетного гражданина не может быть присвоено ранее судимому лицу. В Черемхово, на момент присуждения звания, о судимости Ивана Щадова не знали.