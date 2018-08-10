Избирательная комиссия Иркутской области приступила к печати бюллетеней

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Избирательная комиссия Иркутской области 10 августа приступила к изготовлению бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, постановлением правительства РФ определена типография, обладающая всеми техническими средствами для печати избирательной документации, – это «Репроцентр А1».

Всего должно быть изготовлено 1 миллион 884 тысячи 200 экземпляров бюллетеней для голосования по областному округу на выборах в Заксобрание и столько же – по одномандатным округам (их на территории Иркутской области образовано 22). Таким образом, напечатают 3 миллиона 768 тысячи 400 бюллетеней.

– Специально к этим выборам будет отпечатано 60 видов бюллетеней, из которых 16 – для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), – рассказал председатель облизбиркома Илья Дмитриев. – Обычные бюллетени отпечатают черной краской поверх защитной (тангирной) сетки. Эта сетка на избирательных бюллетенях по областному избирательному округу будет оранжевого цвета, по одномандатным округам – зеленого. Для КОИБов изготовят бюллетени со специальной черно-белой рамкой по краям, а защитную сетку нанесут не на лицевую, а на оборотную сторону.

Завершится печать бюллетеней к 17 августа. За доставку избирательной документации по Иркутской области отвечает «Главный центр специальной связи» (спецсвязь). Доставить бюллетени в территории должны до 31 августа.

Напомним, выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва пройдут 9 сентября. Зарегистрированы списки кандидатов по областному округу, которые выдвинули семь партий. В одномандатных округах зарегистрированы 130 кандидатов.