Избирком: четыре реготделения политических партий в Приангарье не отчитались в срок о расходах

Иркутская область, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Избирательная комиссия Иркутской области 21 марта приняла к сведению результаты проверок сведений о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий за четвертый квартал 2018 года.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, из 53 реготделений партий в установленный законом срок представили отчеты 49. Не отчитались «Альянс зеленых», «Молодая Россия», «Против всех» и «Российская партия народного управления».

Общий объем полученного партиями финансирования за отчетный период составил 16,5 млн рублей. Истратили партии 21,1 млн рублей (с учетом остатков за предыдущий период). Финансирование в четвертом квартале прошлого года получали «Единая Россия» (11,3 млн), КПРФ (3,4 млн), ЛДПР (296 тысяч), «Яблоко» (194 тысячи), «Гражданская Платформа» (30 тысяч), «Справедливая Россия» (1,18 млн). Остальные партии представили «нулевые» отчеты.

– В настоящее время облизбиркомом принимаются меры по привлечению трех региональных отделений политических партий, нарушивших порядок представления сведений о поступлении и расходовании средств, к административной ответственности, – говорят в комиссии.