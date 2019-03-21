Избранный глава Усть-Кады принял решение стать сторонником «Единой России»

Куйтунский район, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Сторонником «Единой России» стал избранный глава МО Усть-Када Куйтунского района Андрей Ворфоломеев. В дальнейшем он планирует вступить в партию, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

По словам Андрея Ворфоломеева, он давно разделяет политические убеждения партийцев, поэтому, одержав победу на выборах, принял решение заручиться поддержкой партии. В обозримом будущем новый глава Усть-Кады планирует заняться модернизацией инфраструктуры сельского поселения и решением проблемы трудоустройства местных жителей.

– Хочу помочь нашим жителям в получении профессий, чтобы снизить процент безработицы в селе. В этом вопросе думаю, будем плотно взаимодействовать со службой занятости, уверен, что и партия сможет помочь. Будем обучать жителей, чтобы они потом могли устроиться на работу. Кроме того, я считаю, важно создать рабочие места, – заявил он.

Обеспечить население рабочими местами глава поселения планирует за счет появления ряда новых организаций. Так, например, в ближайшее время предполагается открыть в Усть-Каде парикмахерскую и столярную мастерскую.

– Есть идея занять часть жителей легальным рыбацким промыслом. Это принесет доход сельчанам, а также снизит процент незанятого населения, – поделился замыслом глава поселения.

Андрей Ворфоломеев также планирует построить в селе предприятие, которое будет перерабатывать отходы действующих пилорам. Это затратный проект, для реализации которого надо привлекать спонсорские средства. Сейчас новый глава муниципального образования ищет людей, неравнодушных к проблеме села.

– Три пилорамы, действующие сегодня в селе, сжигают отходы своего производства. Задыхается все село, – отметил он – Проблема требует решения, поэтому поиск спонсоров на строительство завода по переработке отходов станет одной из моих первоочередных задач.

Инаугурация главы Усть-Кадинского муниципального образования Куйтунского района пройдет 27 марта. Напомним, 17 марта Андрей Ворфоломеев одержал победу на выборах главы Усть-Кады, набрав 46,9% голосов избирателей.