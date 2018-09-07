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09.09.2018

К полудню явка на выборах в Заксобрание Иркутской области достигла 9,78%

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к 12.00 явка на выборах в Заксобрание третьего созыва составила 9,78%. Об этом сообщается на сайте облизбиркома.

Активнее всего голосуют по-прежнему в округе №22, где выбор сделали уже 22,52%. На втором месте – округ №17, где явка составляет 14,59%, на третьем – округ №14, в который входит Усолье-Сибирское, часть территории Усольского района, где проголосовали 13,73%.

Низкую явку по-прежнему демонстрирует Иркутск – на округах №1 и 2 проголосовали 6,32 и 5,23% соответственно. Также низкая явка на округе №9 в Братске, которая составляет 5,49%.

Напомним, всего в бюллетени на выборах регионального парламента включено семь партий, 122 одномандатника по 22 округам. Таким образом, в одном бюллетене – от четырёх до семи кандидатов.

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Выборы в Заксобрание Иркутской области

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