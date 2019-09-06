К вечеру явка на выборах по Иркутску составила 21,3%, по области – 24%

Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Явка на выборах в думу Иркутска к 18.00 составила 21,3%. К 15.00 она была 15,7%. Об этом сообщается в материалах облизбиркома.

По области к вечеру избирательные участки посетили 24% избирателей. Активнее всего на мэрских выборах голосуют в Баяндаевском районе – 57,4%. В Катангском районе проголосовали 55,9% избирателей. В Осинском явка составляет 50,8%, в Аларском – 43,2%, в Нукутском – 44,5%, Боханском – 41,3%.

В Эхирит-Булагатском проголосовали 42,8%, в Усть-Удинском – 34,8%, в Казачинско-Ленском – 33,8%, в Киренском районе – 29,9.

В Саянске явка составляет 26,9%, в Братске – 26,1%, в Усть-Илимском районе – 28,8%, в Шелеховском районе – 26%.

На выборах депутатов думы Иркутского района явка к 18.00 составляет 15,9%. В Ангарске проголосовали 17,3% избирателей, в Бодайбо – 15,9%, в Зиме – 14,3%, Свирске – 19,8%, Тулуне – 27,9%, в Усть-Илимске – 17,6%.

Напомним, в Иркутской области 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. В списки избирателей включены около 1,2 млн человек. Подготовку выборов осуществляют одна комиссия муниципального образования, 38 территориальных избирательных комиссий, 1225 участковых комиссий.

Всего на муниципальных выборах будет распределено 482 мандата, в том числе избраны 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов.