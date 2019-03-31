Кадровый проект «ПолитСтартап» презентовали студентам Иркутского аграрного университета

Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Студентам Иркутского аграрного университета презентовали кадровый проект «ПолитСтартап». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия». В презентации приняли участие депутат Законодательного собрания Иркутской области, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Артём Лобков, помощник депутата Государственной Думы Александра Якубовского Шамиль Султанов и участник кадрового партийного проекта «Политический лидер» Сергей Батищев. Региональный координатор проекта «ПолитСтартап» Артем Лобков познакомил ребят с кадровым проектом. – Молодежь – это как раз те люди, которые могут менять пространство и мир вокруг себя, – отметил он. – В Приангарье достаточно много молодых перспективных политиков, которые выигрывают выборы и начинают работу в органах власти. Это говорит о том, что преуспеть и стать депутатом, мэром, либо главой муниципального образования при желании может каждый. Если у вас есть желание реализовать себя в политике, вы действительно хотите изменять пространство вокруг себя, вы можете это сделать. Для этого нужно понять, как это сделать и научиться определенным принципам ведения избирательной кампании. Школой политической борьбы может стать проект «ПолитСтартап». О преимуществах участия в проекте «ПолитСтартап» студентам Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского рассказал участник кадрового партийного проект «Политический лидер» Сергей Батищев. – В прошлом году я участвовал в проекте «ПолитСтартап», прошел конкурсный отбор еще одного кадрового партийного проекта «Политический лидер», благодаря чему смог поехать в Москву для обучения в Высшей партийной школе «Единой России». Основываясь на своем опыте, могу сказать, что такие проекты молодым людям одновременно дают возможность реализовать себя в политике, найти новое для себя интересное поле деятельности. Поэтому, если у вас есть потребность реализовать свои силы на благо общества и хотите попробовать для себя новую нишу социальной активности – пройдите обучение в проекте «ПолитСтартап», попробуйте свои силы в политике. Как считает Шамиль Султанов, в партии происходят большие структурные изменения, процесс обновления самой политической организации, пересматриваются ценности и подход к партийцам. «Единая Россия» нацелена работать с молодыми людьми, не достигшими 35-летнего возраста. Проект «ПолитСтартап» является одним из инструментов обновления партии. – «ПолитСтартап» – это инструмент, благодаря которому можно попробовать свои силы в реальной избирательной кампании, понять, что это такое и вполне возможно выиграть выборы, – заключил Шамиль Султанов. Напомним, регистрация на сайте politstartup.er.ru продлится до 30 апреля. В этом году проект охватит 36 регионов – от Калининграда до Чукотки. Кадровый проект «ПолитСтартап» направлен на кадровое обновление партийных рядов. В проект приглашаются молодые люди в возрасте до 35 лет. По последним данным, 3700 человек подали заявки на участие в проекте. Впервые кадрово-образовательный проект «Единой России» был запущен в 2018 году. Тогда в проекте приняли участие 1609 человек из 24 регионов, было избрано 87 молодых депутатов от «Единой России». ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр якубовский

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