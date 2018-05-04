Кандидатура на должность премьер-министра РФ может быть рассмотрена 8 мая

Москва, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Стало известно, когда Госдума может рассмотреть кандидатуру премьер-министра Российской Федерации. Информацию предоставил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

Не исключено, что претендент на данный пост может быть рассмотрен в рамках пленарного заседания, которое состоится во вторник, 8 мая. Это, однако, случится лишь в том случае, если к данному моменту кандидатура будет внесена президентом страны.

Напомним, что инаугурация главы РФ Владимира Путина запланирована на 7 мая. В течение двух недель после нее политик должен представить кандидата на пост премьера Госдуме для согласования. Как напоминают "Аргументы Недели" , Депутаты в течение недели смогут обсуждать предложенного претендента, а затем они обязаны вынести решение.