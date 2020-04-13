Кандидатуру Константина Зайцева на пост главы правительства Иркутской области представят депутатам 15 апреля

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы предстоящей 29 сессии Законодательного собрания Иркутской области глава областного парламента Александр Ведерников обсудил с председателями и заместителями председателей комитетов и комиссий ЗС. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Участие в заседании принял и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области – председателя правительства Константин Зайцев. Его кандидатура на эту должность будет представлена депутатам на согласование в рамках сессии 15 апреля.

В ходе обсуждения парламентарии обозначили ряд вопросов, которым, по их мнению, требуется уделить особое внимание в совместной работе депутатского корпуса и регионального правительства. В частности, вице-спикер Законодательного собрания Ольга Носенко обратила внимание на необходимость большей поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, туристической отрасли, а также развития аэропортового комплекса.

По словам председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Натальи Дикусаровой, в регионе нужна новая модель межбюджетных отношений, где четко были бы определены позиции, которые в обязательном порядке финансируются в 100% объеме, а также проценты софинансирования для муниципальных образований. Заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству Ольга Безродных заострила внимание на проблеме отсутствия сотовой и интернет связи во многих поселках области.

Константин Зайцев ответил на вопросы депутатов и сообщил, что перед сессией посетит заседания фракций политических партий. Кроме того, в рамках заседания депутаты обсудили текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.