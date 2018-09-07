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09.09.2018

Катангский район и УОБО лидируют по явке избирателей на выборах в Закосбрание Иркутской области

Иркутская область, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва на 15:00 составила 17,14% или 319 тысяч 707 человек, сообщает пресс-служба облизбиркома.

На выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области второго созыва в 2013 году явка на 14:00 (было установлено это отчетное время) составила 13,34%.

Высокую явку демонстрируют избиратели Катангского (39%), Боханского (38%), Баяндаевского (37%) районов. В Иркутске на участки пришли более 13% избирателей, в Ангарском городском округе – 16%, в Братске – 13,5%.

По округам по явке лидирует по-прежнему №22, где проголосовали 32,88% избирателей. По округу №14 явка оставляет 25,68%, в округе №17 – 22,42%. Аутсайдером по явке стал округ №12 (часть территории Братского района и Нижнеудинский район) – 12,67%, округ №2 – 11,42 и округ №9 – 11,01%.

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Выборы в Заксобрание Иркутской области

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