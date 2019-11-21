Кировский районный суд Иркутска отклонил иск депутатов к главе города о признании незаконными постановлений мэра о созыве думы

Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска отклонил иск депутатов думы к главе города о признании незаконными постановлений мэра о созыве думы, избранной на состоявшихся 8 сентября выборах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В силу федерального законодательства и устава города срок полномочий вновь избранной думы начинается со дня проведения ее первого заседания. Полномочиями по созыву думы на первое заседание наделен мэр, который должен их реализовать в двухнедельный срок после выборов.

В отношении думы седьмого созыва данное полномочие мэром исполнено в установленный срок путем издания 12 и 20 сентября соответствующих постановлений. На основании этих документов собран состав вновь избранной думы, которая приступила к своим полномочиям 27 сентября 2019 года.

Депутаты Виталий Матвийчук, Андрей Стрельцов, Александр Перевалов, Сергей Юдин, Юрий Коренев, Ольга Клевцова, Алексей Колмаков и Ростислав Белых обратились с иском в Кировский районный суд, указав, что предусмотренная в постановлениях мэра дата первого заседания не отвечает их интересам.

Иск рассмотрен в Кировском районном суде города Иркутска 21 ноября 2019 года. По результатам рассмотрения, выслушав всех лиц, участвующих в деле, суд постановил – в иске отказать, тем сам установив, что права и интересы депутатов постановлениями мэра не нарушены.