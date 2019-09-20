Клуб в усть-удинской деревне Халюты отремонтировали в рамках проекта «Единой России»

Усть-Удинский район, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сельский клуб в деревне Халюты Усть-Удинского района отремонтировали в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Работы продолжались с мая по август 2019 года и были выполнены путем заключения двух прямых договоров.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в ходе ремонта полностью заменили кровлю, которая раньше постоянно протекала, сделали водосточную систему, провели отделочные работы в зрительном зале, обновили систему освещения, установили новые комфортные кресла. Общая сумма финансирования на произведенный ремонт составила 489 тысяч рублей. Из них из федерального бюджета было выделено 346 тысяч, из областного – 133 тысячи, из местного – 9 тысяч рублей.

По словам жителей деревни Халюты, клуб является местом их массового отдыха. Все общественно-значимые мероприятия проводятся исключительно там.

– Это одно из немногих мест, где могут собраться люди разных возрастов с различными интересами, с пользой и удовольствием провести свой досуг. Отрадно осознавать, что культуру на селе поддерживают. Ведь, как известно, культура любого народа начинается с сельской глубинки. Все жители двух деревень очень рады таким переменам и с удовольствием посещают наши мероприятия и принимают активное участие в клубных формированиях, – рассказала жительница деревни Халюты.

Напомним, федеральный партийный проект «Единой России» «Культура малой Родины» призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований. Кроме того, партийный проект предусматривает укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризацию новых детских постановок в регионах. Региональным координатором партийного проекта «Культура малой Родины» в Иркутской области является депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Чернышев.