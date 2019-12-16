Книгу Сергея Левченко «Государство развития» оценила Российская академия наук

Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская академия наук оценила книгу Сергея Левченко «Государство развития. Модель плановой трансформации экономики страны и регионов. Методы и практики реализации в Иркутской области». Научное сообщество признало издание лауреатом. Об этом сообщил экс-глава региона на пресс-конференции 16 декабря.

– Оказалось, что ученое сообщество России высоко ценит плановость в развитии и страны, и регионов и давно ждали вот такие посылы. Послезавтра я выступаю с докладом по ней в Большой академии наук, – добавил Сергей Левченко.

Он заметил, что пятилетние планы, которые описаны в книге и начали работать в регионе с 2019 года, составлены достаточно основательно. Экс-губернатор выразил надежду, что новая региональная власть не станет всё кардинально менять.

– Я надеюсь, что вся та работа, которая была сделана всем правительством, всеми министерствами, всеми территориями, мэрами, которые участвовали в создании этого пятилетнего плана, будет продолжена. Потому что взять и сейчас сказать, что всё, что там вместе тысячи людей наработали, это всё неправильно и строить какие-то другие планы, я думаю, это неразумно, – отметил Сергей Левченко.