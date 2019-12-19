Комиссии по ЧС Иркутска и области предложено объединить в единую структуру

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым предложил объединить областную и городскую комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Мы должны просчитать все зоны риска природного и техногенного характера. Вопросы безопасности наших граждан мы ставим во главу угла, – сказал Игорь Кобзев при обсуждении прохождения в Иркутске отопительного сезона и подготовки к весенне-летнему периоду.

В свою очередь глава города отметил, что ежегодно МКУ «Безопасный город» совместно с областным управлением ГО и ЧС проводит учения по предупреждению и ликвидации возгораний торфяников, а также предупреждению лесных пожаров. В ближайшее время рассмотрят вопрос проведения учений зимой. Игорь Кобзев попросил особое внимание уделить информированию граждан о проведении учений.

Врио главы региона также отметил, что необходимо усилить совместную работу по завершению строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал».

– Объект имеет важное значение. Мы должны понимать, что он строится не только для проведения чемпионата мира по хоккею с мячом, но и для всех наших граждан. Нам нужно скоординировать позиции, в том числе в вопросах благоустройства прилегающей территории и подключения сетей. Я бы хотел, чтобы ваш контроль был постоянный. Нам вместе нужно довести этот объект до совершенства, – подчеркнул Игорь Кобзев.