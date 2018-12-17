Комиссия по муниципальному законодательству и правопорядку думы Иркутска рассмотрела девять вопросов

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Заседание комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку думы Иркутска шестого созыва состоялось 17 декабря 2018 года под председательством депутата Алексея Распутина.

Как сообщает пресс-служба думы, было рассмотрено девять вопросов. В том числе согласовано внесение изменений в муниципальные программы «Безопасный город на 2013-2020 годы» и «Открытый город на 2013-2020 годы».

Комиссией рекомендовано на 52-ом заседании думы принять решения «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде социальной выплаты на частичную оплату первоначального строительства жилого помещения» и «О внесении изменений в отдельные решения думы Иркутска и отмене отдельных решений думы Иркутска по вопросам муниципальной службы в Иркутске».

Традиционно на заключительном заседании этого года будут утверждены план работы постоянной комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку и план работы думы города Иркутска шестого созыва на первое полугодие 2019 года.