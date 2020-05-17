Комитет по бюджету рекомендовал отклонить законопроекты, вынесенные на внеочередную сессию ЗС Приангарья

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по бюджету ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области рекомендовал отклонить законопроекты, внесенные на рассмотрение внеочередной 30-й сессии Законодательного собрания региона.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, заседание комитета состоялось 18 мая под председательством Натальи Дикуссаровой.

Все три законопроекта были внесены членами фракции КПРФ в Законодательном собрании и направлены на предоставление налоговых льгот предпринимателям, пострадавшим в результате пандемии коронавируса. Как рассказал на заседании Андрей Левченко, один из законопроектов предлагает предоставление льготы по налогу на транспорт предприятиям, занимающимся перевозками, второй законопроект предлагает льготу по налогу на имущество, в частности, для туристической отрасли, третьим законопроектом предлагается уменьшить ставки по налогам, уплачиваемым по упрощенной налоговой системе.

Председатель комитета Наталья Дикусарова отметила, что по каждому из законопроектов внесен альтернативный законопроект, предложенный группой депутатов из остальных фракций ЗС – «Единой России», «Справедливой России», ЛДПР и группы «Гражданская платформа». Альтернативные законопроекты в соответствии с законодательством могут рассматриваться на сессии только в паре, при этом принят из них может быть только один. В связи с этим была организована рабочая группа, которая прорабатывала все пары законопроектов, чтобы выбрать наиболее оптимальное и эффективное решение. В состав рабочей группы, помимо депутатов вошли представители предпринимательского сообщества, налоговой службы, контрольно-счетной палаты, профильных министерств регионального правительства.

При этом было отмечено, что законопроекты, внесенные фракцией КПРФ, предлагают более узкий круг получателей помощи, в то время как альтернативные законопроекты охватывают все отрасли, признанные пострадавшими. В частности, льготы по транспортному налогу в законопроекте КПРФ рассчитаны на четыре вида экономической деятельности, межфракционный законопроект рассчитан для 40 видов экономической деятельности.

Кроме того, в законопроектах КПРФ не предусмотрены условия предоставления льгот, что было отмечено как недостаток налоговой службой. В альтернативных законопроектах это требования учтено.

По итогам голосования все три законопроекты было рекомендовано отклонить.