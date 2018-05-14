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14.05.2018

Комитет по госстроительству ЗС Приангарья одобрил внесение изменений в ряд областных законов

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении, которое прошло 14 мая под председательством Бориса Алексеева, депутаты рекомендовали к принятию ряд законопроектов, а также рассмотрели несколько ходатайств о награждении почетными грамотами Законодательного собрания Иркутской области.

Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

В окончательном чтении члены комитета рекомендовали принять проект закона «О внесении изменения в приложение к закону Иркутской области «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области». Законопроектом предлагается внести уточнения, связанные с переименованием села Майское Осинского района в село Майск.

В окончательном чтении рекомендован к принятию проект закона «О внесении изменений в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области «Об упразднении отдельных муниципальных образований, образованных на территории Тайшетского района Иркутской области, и о внесении, изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области», внесённого депутатами Борисом Алексеевым, Ниной Чекотовой, Александром Дубровиным, Олегом Кузнецовым и Антоном Красноштановым. Предлагается урегулировать вопрос правопреемства в отношениях, связанных с выплатой ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет главам в упраздненных муниципальных образованиях Тайшетского района.

Комитет также одобрил проект закона «О внесении изменений в закон Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области». Федеральным законодательством установлено, что одним из оснований для отказа в регистрации списка кандидатов на выборах является выбытие кандидатов, в результате которого сокращается количество региональных групп. Проектом закона предлагается установить, что отказ в регистрации возможен, если число региональных групп – менее 11, в настоящее время отказ в регистрации возможен, если групп менее 15. Проектом закона предлагается также увеличить в избирательном фонде кандидата или избирательного объединения с 50 до 90% долю средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением. Еще одна поправка касается замещения мандата в случае досрочного прекращения полномочий депутатом от избирательного объединения, которая должна замещаться кандидатом из региональной группы. Предлагается в случае отсутствия кандидатов в региональной группе дать возможность избирательным объединениям выдвигать кандидатов из других региональных групп.

Кроме того, на заседании комитета депутаты обсудили доклад совета муниципальных образований Иркутской области о положении дел в сфере организации и осуществления местного самоуправления в Иркутской области, который будет представлен на сессии 16 мая. Как рассказала исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Приангарья Зоя Масловская, в докладе освещено, в том числе, финансовое положение муниципалитетов. Особое внимание в докладе уделено взаимодействию с контрольными и надзорными органами. Исполнительный директор отметила, что судами по искам прокуратуры принимается большое число решений о побуждении муниципальных образований к решению вопросов местного значения, однако зачастую на этот нет средств. Острым вопросом остается заработная плата глав сельских поселений, в связи с чем, по мнению Зои Масловской, необходимо пересматривать нормативы. Борис Алексеев спросил, каковы перспективы объединения администраций районов и районных центров в отдельных муниципальных образованиях. Исполнительный директор АМО отметила, что за консультациями по данному вопросу в Ассоциацию уже обращался ряд территорий, работа по разработке единого алгоритма процедуры продолжается.

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Подготовка к президентским выборам в Иркутской области

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по законодательству  о государственном строительстве и местном самоуправлении, которое прошло14 мая под председательством Бориса Алексеева, депутаты рекомендовали к принятию ряд законопроектов, а также рассмотрели несколько ходатайств о награждении почетными грамотами Законодательного собрания Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

В окончательном чтении члены комитета рекомендовали принять проект закона «О внесении изменения в приложение к закону Иркутской области «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области». Законопроектом предлагается внести уточнения, связанные с переименованием села Майское Осинского района в село Майск.

В окончательном чтении рекомендован к принятию проект закона «О внесении изменений в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области «Об упразднении отдельных муниципальных образований, образованных на территории Тайшетского района Иркутской области, и о внесении, изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области», внесённого депутатами Борисом Алексеевым, Ниной Чекотовой, Александром Дубровиным, Олегом Кузнецовым и Антоном Красноштановым. Предлагается урегулировать вопрос правопреемства в отношениях, связанных с выплатой ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет главам в упраздненных муниципальных образованиях Тайшетского района.

Комитет также одобрил проект закона «О внесении изменений в закон Иркутской области «О выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области». Федеральным законодательством установлено, что одним из оснований для отказа в регистрации списка кандидатов на выборах является выбытие кандидатов, в результате которого сокращается количество региональных групп. Проектом закона предлагается установить, что отказ в регистрации возможен, если число региональных групп – менее 11, в настоящее время отказ в регистрации возможен, если групп менее 15. Проектом закона предлагается также увеличить в избирательном фонде кандидата или избирательного объединения с 50 до 90% долю средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением. Еще одна поправка касается замещения мандата в случае досрочного прекращения полномочий депутатом от избирательного объединения, которая должна замещаться кандидатом из региональной группы. Предлагается в случае отсутствия кандидатов в региональной группе дать возможность избирательным объединениям выдвигать кандидатов из других региональных групп.

Кроме того, на заседании комитета депутаты обсудили доклад совета муниципальных образований Иркутской области о положении дел в сфере организации и осуществления местного самоуправления в Иркутской области, который будет представлен на сессии 16 мая. Как рассказала исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Приангарья Зоя Масловская, в докладе освещено, в том числе, финансовое положение муниципалитетов. Особое внимание в докладе уделено взаимодействию с контрольными и надзорными органами. Исполнительный директор отметила, что судами по искам прокуратуры принимается большое число решений о побуждении муниципальных образований к решению вопросов местного значения, однако зачастую на этот нет средств. Острым вопросом остается заработная плата глав сельских поселений, в связи с чем, по мнению Зои Масловской, необходимо пересматривать нормативы. Борис Алексеев спросил, каковы перспективы объединения администраций районов и районных центров в отдельных муниципальных образованиях. Исполнительный директор АМО отметила, что за консультациями по данному вопросу в Ассоциацию уже обращался ряд территорий, работа по разработке единого алгоритма процедуры продолжается.

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