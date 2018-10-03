Комитет по госстроительству ЗС Приангарья предложил провести совещание по составлению протоколов об административной ответственности

Иркутская область, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении ЗС Приангарья обсудил вопрос о проекте постановления на закон «Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления в Иркутской области».

Как сообщает пресс-служба областного парламента, заседание комитета состоялось 4 октября под председательством Виктора Побойкина.

Обсуждавшимся законом, в частности, установлено, что руководитель аппарата Законодательного собрания Иркутской области имеет право на составление протокола об административной ответственности в случаях непредставления информации депутату областного парламента, либо невыполнения его законных требований. По мнению прокуратуры, составлять такие протоколы могут только должностные лица, работающие в органах исполнительной власти субъекта.

Депутат Антон Романов обратил внимание на то, что депутаты часто не получают ответов на свои официальные запросы, поэтому ответственность за непредставление такой информации должна быть установлена. При этом логично, чтобы право составлять протоколы имели не органы исполнительной власти, которые чаще всего сами являются адресатами таких запросов.

По итогам обсуждения было принято решение предложить сессии принять постановление с поручением комитету по госстроительству провести рабочие совещания по данному вопросу с участием представителей прокуратуры.

– Мы предварительно обсуждали этот вопрос с прокуратурой и пришли к выводу, что такой формат работы позволит выработать оптимальное решение, выверенное с правовой точки зрения, – пояснил председатель комитета Виктор Побойкин.