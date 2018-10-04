Комитет по социально-культурному законодательству ЗС Иркутской области подготовил отзывы на два федеральных законопроекта

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по социально-культурному законодательству, которое прошло в Законодательном собрании Иркутской области 5 октября под председательством Ирины Синцовой, депутаты рекомендовали направить положительные отзывы на два проекта федеральных законов, касающихся оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Первый законопроект – «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» направлен на оказание услуг населению по принципу «деньги следуют за потребителем». Предлагается создать равные условия для государственных и негосударственных организаций, участвующих в оказании услуг в социальной сфере – здравоохранении, образовании, социальной защите, занятости населения, физической культуре и спорте, туризме.

Председатель комитета Ирина Синцова пояснила, что данное новшество будет внедряться поэтапно и коснется не всех видов услуг в каждой из названных сфер. Объем социального заказа по каждой услуге будет определяться профильным органом исполнительной власти субъекта РФ, который также должен будет определить и способ выбора исполнителя.

– Проектом закона предложено два конкурентных способа. Первый – конкурс, в котором могут участвовать государственные и негосударственные организации. Второй – сертификаты на получение конкретной услуги, которые дают гражданам право самостоятельно выбрать организацию, где они хотели бы ее получить, – отметила Ирина Синцова.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, также принимавший участие в заседании комитета, высказал мнение, что такой подход сделает услуги более доступными, так как в некоторых территориях нет государственных учреждений, однако, могут появиться частные. Члены Общественного совета при Законодательном собрании, присутствовавшие на заседании, также сочли инициативу полезной, однако отметили необходимость лицензирования негосударственных организаций, которые захотят оказывать услуги населению, чтобы контролировать качество их оказания.

Второй законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» дополняет и конкретизирует первый, в частности уточняет, какие услуги могут оказываться только государственными учреждениями.

Ирина Синцова отметила, что в целом данная инициатива направлена на повышение качества оказания услуг и их доступности. Данные изменения являются очень масштабными, поэтому для их внедрения предусмотрен переходный период. Чтобы более детально изучить данный законопроект, обсудить его с экспертным сообществом, Ирина Синцова предложила организовать совместно с комитетом по здравоохранению и социальной защите круглый стол по этой теме.