Комитет по здравоохранению и соцзащите при Заксобрании Приангарья одобрил закон, ограничивающий продажу вейпов подросткам

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по здравоохранению и социальной защите при Законодательном собрании Иркутской области рассмотрел в первом чтении закон об ограничении продажи несовершеннолетним вейпов, электронных сигарет и жидкостей к ним. Заседание состоялось 12 декабря 2019 года.

Закон вынесен на рассмотрение по инициативе прокуратуры Иркутской области и предполагает не только возрастные ограничения, но и территориальные. В частности, предлагается запретить продажу электронных сигарет, вейпов и жидкостей к ним в детских, образовательных и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, а также в местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием детей и подростков до 18 лет.

Сейчас в России не существует федерального закона, который хоть как-то регулировал бы продажу электронных систем доставки никотина. Поэтому реализация вейпов, их использование и реклама ничем не ограничены. Между тем, по данным Всемирной ассоциации здравоохранения, в жидкостях, которые используют вейперы, содержится 31 вредное химическое соединение. Вещества токсичны и могут нанести подросткам непоправимый вред.

По данным прокуратуры Иркутской области, в ведомство регулярно поступают жалобы от родителей. Поэтому, в рамках опережения, прокуратура предлагает принять региональный закон.

– Мы не можем ждать, когда будет принят федеральный закон. Депутаты Госдумы рассматривают его уже два года, только вчера он прошел первое чтение. Неизвестно, как скоро он появится. Мы изучили практику регионов –в настоящий момент 26 субъектов РФ приняли законы, ограничивающие розничную продажу электронных систем несовершеннолетним. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Московская область и многие другие. Иркутская область тоже должна принять такой законопроект, – уверены представители прокуратуры.

Также ведомство пояснило, что пока еще не готов закон об административной ответственности для тех предпринимателей, которые нарушат запрет на розничную продажу электронных сигарет. Однако ко второму чтению вся нормативно-правовая документация будет готова.

Члены комитета одобрили проект закона единогласно.

Напомним, ранее комитет по собственности Законодательного собрания Иркутской области также рассмотрел закон об ограничении продажи на территории региона вейпов, электронных сигарет и жидкостей к ним детям и подросткам. Члены комитета поддержали проект закона.