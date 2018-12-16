Комитет по здравоохранению ЗС Приангарья поддержал инициативу по расширению видов оказания паллиативной помощи

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по здравоохранению и социальной защите ЗС Приангарья, заседание которого прошло 17 декабря под председательством Александра Гаськова, рекомендовал областному парламенту направить положительный отзыв на проект федерального закона, которым устанавливаются новые стандарты оказания паллиативной помощи.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, законопроектом № 592287-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи» расширяется понятие паллиативной помощи, вводятся такие формы ее оказания как дневной стационар, а также помощь на дому. В рамках оказания помощи на дому у учреждения здравоохранения появится возможность закупать специальное оборудование и предоставлять его пациентам для использования у себя дома.

По словам Александра Гаськова, это очень значимые изменения, поскольку приобрести такое оборудование на розничном рынке бывает затруднительно.

– В целом, мы видим, что началось развитие оказания паллиативной помощи. В этом направлении предстоит много работы, чтобы обеспечить данным видом помощи всех нуждающихся, поэтому данный законопроектом является очень важным и нужным, – отметил председатель комитета.

Заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая рассказала, что в этом году Иркутская область получила на развитие паллиативной помощи 92 млн из федерального бюджета, эти средства были направлены на обеспечение обезболивающей терапии и закупку оборудования новых отделений, создание выездных бригад по оказанию паллиативной помощи. Член комитета, главный врач ангарской городской больницы №1 Иван Крывовязый подтвердил, что медицинские учреждения стали получать средства на закупку соответствующего оборудования и обратил внимание на необходимость увеличение коечного фонда паллиативных отделений в соответствии с нормативами.

Парламентарии рекомендовали направить положительный отзыв на еще один проект федерального закона – № 592388-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». Изменения касаются возможности чаще корректировать цены на лекарственные препараты, а также сопоставлять их с ценами на эти же препараты в зарубежных странах.