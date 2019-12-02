Комитет ЗС по госстроительству не поддержал идею об открытом голосовании по всем вопросам на сессиях

Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Профильный комитет Законодательного собрания Иркутской области не поддержал инициативу депутатов фракции КПРФ о том, чтобы все голосования на сессиях областного парламента были открытыми.

Вопрос обсуждался на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению областного парламента 2 декабря.

С инициативой по внесению изменений в регламент ЗС выступила группа депутатов – Андрей Левченко, Антон Романов, Сергей Бренюк, Андрей Андреев, Роман Габов, Ольга Носенко.

В частности, они предложили указать, что «при проведении открытого голосования формируется список с результатами голосования, в котором указываются фамилии и инициалы депутатов, наименование депутатской фракции, результаты голосования каждого депутата, общие результаты голосования в абсолютном выражении».

Но, как отметил председатель профильного комитета Виктор Побойкин, депутаты и так испытывают на себе административное давление со стороны своих работодателей и других людей, от которых зависят. Если результаты голосования всем будут известны, это давление только усилится. Также он подчеркнул, что любой депутат имеет право, если хочет, обнародовать то, как именно он проголосовал.

Председатель комиссии по регламенту Лариса Егорова отметила, что не случайно открытое голосование в регламенте прописано как исключительная форма в особых случаях. Она также напомнила, что именно представители фракции КПРФ выступили против открытого голосования по вопросу о выборах мэра Иркутска.

В то же время представитель фракции КПРФ Антон Романов заявил, что если депутат поддается давлению с чьей бы то ни было стороны, то избиратели должны об этом знать. Он также отметил, что неизвестно, как работает программно-технический комплекс для голосования, действительно ли результаты он отображает так, как изъявили волю депутаты.

– При голосовании депутат может доверять только самому себе, больше никому нельзя доверять, – заявил парламентарий.

Кроме того, коммунисты пытались настоять, чтобы вопросы вне повестки сессии, обсуждаемые в категории «Разное», рассматривались не в конце заседания, а в начале. Лариса Егорова отметила, что в таком случае основные вопросы повестки заседания могут вообще не успеть рассмотреть. Также предлагалось разрешить по инициативе депутатов дополнять повестку в ходе сессии.

При голосовании на заседании комитета по предлагаемым изменениям в регламент, мнения разделились практически поровну, в результате никакое решение не было принято.

Также на заседании комитета была рассмотрена инициатива коммунистов о том, чтобы фракции получили право инициировать созыв внеочередных сессий областного парламента. Она также не набрала решающего количества голосов «за» или «против», так что решение не принято.