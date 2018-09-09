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10.09.2018

Коммунист Евгений Сарсенбаев обходит соперников на выборах в ЗС по Ангарску

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по одномандатному избирательному округу №7 (Ангарск), по предварительным данным (на 1:53 иркутского времени), лидирует директор ООО «Сарсенбаев» Евгений Сарсенбаев (КПРФ), набравший 8700 голосов.

Ненамного от него отстает генеральный директор ОАО «Автоколонна 1948» Сергей ШарковЕдиная Россия»), за которого проголосовали 8414 человек. Третье место, с большим отрывом, занимает педагог-организатор Детско-юношеского центра «Перспектива» Татьяна Данильцева (ЛДПР), 1806 голосов.

Также 856 голосов набрал пока что гендиректор ООО «СтройКвартал» Павел Жуков («Справедливая Россия»), 792 – гендиректор ООО «Пассажирская транспортная компания» Любовь Волокитина («Гражданская Платформа»), 590 – заместитель генерального директора в ООО «Автомобильное снабжение» Виктор Боклаженко (КПСС), 341 – руководитель службы снабжения ООО «Станция технического обслуживания» Валерий Рихтер («Родина»).

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