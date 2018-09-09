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10.09.2018

Коммунисты прокомментировали лидерство на выборах в Заксобрание Иркутской области

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В ЦК КПРФ дали первые комментарии по предварительным итогам выборов в Законодательное собрание Иркутской области третьего созыва. Напомним, коммунисты лидируют, «Единая Россиия» впервые проигрывает на выборах в областной парламент.

– Наша команда практически повсеместно улучшила свой результат. Для нас было принципиально важным, чтобы в Законодательное собрание Иркутской области прошла сильная команда. Она должна помочь нашему губернатору Сергею Левченко реализовать тот план на «пятилетку», с которым он обратился к жителям этого ключевого региона Сибири. Мы там существенно прибавили, – заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

Первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников, в свою очередь, отметил, что на этих выборах партия показала качественно новый уровень конкуренции с «Единой Россией».

– Так, в Иркутской области КПРФ набирает больше голосов, чем «Единая Россия» – 36 процентов (на прошлых выборах результат Компартии был в два раза ниже). В 10-12 одномандатных округах побеждают коммунисты. Уже сейчас можно сказать, что в Иркутской области у КПРФ в Законодательном собрании будет самая большая фракция, что станет серьезным подспорьем действующему губернатору Сергею Левченко, – прокомментировал он.

Коммунисты также озвучили предварительные данные, по которым «Единая Россия» терпит поражение также в Хакасии и Ульяновской области.

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Выборы в Заксобрание Иркутской области
 
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