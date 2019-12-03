Коммунисты в ЗС Иркутской области вновь попытались настоять на поименном голосовании

Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Члены фракции КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области вновь вышли с инициативой проведения поименного голосования по всем вопросам.

Соответствующее заявление они вручили председателю областного парламента Сергею Соколу в начале сессии ЗС 4 декабря.

Напомним, двумя днями ранее инициатива коммунистов о внесении изменений в регламент областного парламента о проведении поименного голосования по любым вопросам – не была принята, голоса по этому вопросу разделились.

На этот раз члены фракции озвучили свое заявление на сессии, потребовав провести поименное голосование по ряду вопросов – и включив в их список всю повестку заседания ЗС. Со стороны другой группы депутатов, преимущественно – членов «Единой России», прозвучало противоположное предложение – проводить тайное голосование, по крайней мере по первым двум вопросам. В этой ситуации по законодательству преимущество у тех, кто предложил тайное голосование.

Заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников заявил, что эти инициативы коммунистов – лишь повод для проведения поименного голосования по проблеме иркутского аэропорта, что позволит оказать административное давление на ряд депутатов.

Он отметил, что сегодня аэропорт находится в зоне повышенного риска по угрозе катастроф:

– Несколько лет назад руководство Приангарья (тогда губернатором был Сергей Ерощенко, - прим.ред.) попросило у президента передать акции аэропорта в собственность области, чтобы реконструировать и развивать старый аэропорт, начать строительство нового. Президент подписал соответствующий указ, выделил федеральные деньги. Однако ничего не было сделано, деньги так и не освоили.

Александр Ведерников подчеркнул, что сегодня аэропорт продолжает эксплуатироваться в состоянии полного нормативного износа взлетно-посадочной полосы:

– Каждый день вы рискуете на взлете и посадке, и у этой проблемы есть свой антигерой – фамилия его Левченко. За четыре года не начато строительство нового аэровокзального комплекса. Когда у нас будет чемпионат мира по хоккею, спортсмены и болельщики из разных стран увидят наш аэровокзальный душный сарай – у этого позора есть фамилия – Левченко. И сегодня на сессии ЗС та свалка, которую устроили депутаты от фракции КПРФ, возглавляемой сыном губернатора – Левченко-младшим, создана с единственной целью – проконтролировать голосование по итогам парламентского расследования по аэропорту и не допустить утверждение ее итогов через давление на депутатов, зависимых от исполнительной власти.