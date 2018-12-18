Коммунистическое большинство в Заксобрании заблокировало предложение профсоюзов улучшить "потребительскую корзину" в Иркутской области

Иркутская область, 19.12.18 (ИА "Телеинформ"), - Доводы депутатов Законодательного собрания Иркутской области, не поддержавших инициативу Иркутского Профобъединения относительно новой потребительской корзины, несостоятельны. Об этом 19 декабря на брифинге заявил полномочный представитель Иркутского Профобъединения в региональном парламенте Александр Коротких. Он прокомментировал решение сессии, принятое накануне. Напомним, проект закона «О потребительской корзине» принят в окончательном чтении в редакции, представленной правительством Иркутской области. Он будет действовать до конца 2020, а не 2024 года, поскольку на федеральном уровне готовятся изменения в методике расчета потребительской корзины. – Мы считаем, что необходимо увеличить соотношение в продовольственной корзине непродовольственных товаров и услуг к набору продуктов до максимально возможного: до 60% для непродовольственных товаров и услуг для северных территорий и до 55% для южных. С 2013 года, с момента введения потребительской корзины, в Иркутской области цены на товары и услуги, медикаменты, непродовольственные товары повысились. Увеличение помогло бы нашим малоимущим слоям населения улучшить свою жизнь, – пояснил Александр Коротких. Напомним, в действующей редакции для севера это соотношение находится на уровне 60% и 55% соответственно, для юга оно составляет по 50%. – Некоторые депутаты не максимально точно проработала этот вопрос. Их доводы относительно того, что доля бедных людей в связи с изменениями показателей увеличится, несостоятельны. В 2011 году, до введения потребительской корзины, структура бедного населения составляла 19,5%. Сегодня это 18,4%. Сейчас на федеральном уровне прорабатывается методика улучшения потребительской корзины. В 2021 году будет новая. Иркутская область – самодостаточный регион, и мы могли бы при условии максимальных значений опередить эти события, улучшив потребительскую корзину, – добавил представитель Профобъединения. Заместитель председателя Законодательного собрания Александр Ведерников отметил, что ряд фракций – «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР – поддерживали эту поправку, но парламентское большинство КПРФ не позволило провести ее. – Это примерно 100 тысяч малообеспеченных граждан, на улучшение их материального положения ушел бы почти 1 миллиард рублей. Потребительская корзина Иркутской области занимает лишь пятое место по Сибирскому федеральному округу. Впереди Красноярский край, Томская и Новосибирская области. Мы вполне бы могли сократить это отставание. В первую очередь поправка была бы направлена на малообеспеченных бюджетников. Это примерно четверть бюджетников, зарплата которых привязана к минимальному размеру оплаты труда. Последняя в свою очередь привязана к потребительской корзине. Почти 77 тысяч человек. «Красное» правительство вполне могло бы поддержать бюджетников, но вчера этого сделано не было, – говорит Александр Ведерников. Он обратил внимание на «оскорбительную по отношению к профсоюзам форму вчерашнего обсуждения». – Не так внесли, не так подали, не так просчитали финансовую обеспеченность. Это профсоюзы, им не надо блистать финансовыми знаниями на уровне областного минфина. Их задача – чувствовать "почву", передавать сигналы трудового народа в кабинеты власти. И они с этой задачей вчера справились отлично, – добавил вице-спикер Заксобрания. СПРАВКА Проект закона Иркутской области «О потребительской корзине» принят во втором и окончательном чтении 18 декабря на сессии Законодательного собрания Иркутской области. Согласно федеральному законодательству потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения устанавливается 1 раз в пять лет. В 2013 году в регионе был принят соответствующий закон, действие которого истекает к 1 января 2019 года. В связи с этим возникла потребность в принятии нового документа. При этом была отклонена поправка стоимостью более 1 млрд рублей, внесенная в рамках работы над документом во втором чтении Иркутским областным объединением организаций профсоюзов и направленная на увеличение расходов на непродовольственные товары и услуги по отношению к расходам на покупку продуктов питания. Поправку профсоюзов поддержали депутаты фракций партий «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Правительством Иркутской области было отмечено, что принятие поправки приведет к увеличению социальных расходов областного бюджета на 1 млрд рублей. Вместе с тем, как заметила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова («Единая Россия»), несмотря на то, что размер потребительской корзины индексируется, за последние пять лет существенно выросла стоимость непродовольственных товаров и услуг, также появились новые виды платежей, например, за капитальный ремонт к многоквартирных домах, а с 2019 года увеличатся тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов, в связи с чем, данный вопрос не может оставаться без внимания. Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Александр Гаськов («Справедливая Россия») в свою очередь заметил, что парламентарии намерены вернуться к этому вопросу в дальнейшем. «Стоимость поправки существенна, но мы понимаем, что бюджет области не застывший, и мы вернемся к теме при поступлении дополнительных доходов и уточнении параметров бюджета», – подчеркнул депутат. По словам руководителя фракции ЛДПР в ЗС Георгия Любенкова, тема подробно обсуждалась на заседании фракции, где и было принято решение поддержать инициативу объединения профсоюзов. «Это важный вопрос, он касается благополучия граждан, и я уверен, мы вернемся к формированию структуры потребительской корзины», – поддержал коллегу депутат от ЛДПР Дмитрий Бриток, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр ведерников

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