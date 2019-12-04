ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Политика
05.12.2019

Конференции местных отделений партии «Единая Россия» проходят в муниципалитетах

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с конца ноября проходят политические конференции местных отделений партии «Единая Россия».

В рамках заседаний в территориях региона обсуждают итоги 19 съезда партии в Москве, проводят обновление местных политических советов, а также вручают партийные билеты и благодарности партийцам, сообщает пресс-служба «Единой России».

Так, 29 ноября в Куйтуне прошла Конференция местного отделения «Единой России» под председательством секретаря Куйтунского местного отделения партии Алексея Мари. В работе конференции принимали участие 38 членов партии.

В этот же день в Ангарском городском округе состоялся второй этап 22-й конференции местного отделения «Единой России» под председательством секретаря Ангарского местного отделения партии, председателя думы Ангарского городского округа Александра Городского. В работе конференции приняли участие 47 партийцев.

30 ноября в Усть-Илимске состоялась восьмая конференция местного отделения «Единой России» под председательством секретаря Усть-Илимского городского местного отделения партии Артема Лобкова. В работе конференции приняли участие 103 партийца. Открыли конференцию торжественным моментом – вступлением в ряды партийцев. Помимо обсуждения вопросов ротации МПС и итогов съезда партии в Москве, прошло награждение волонтеров, пришедших на помощь людям, пострадавшим от наводнения этим летом.

Седьмая отчетная конференция Иркутского городского местного отделения партии прошла 2 декабря под председательством и.о. секретаря Иркутского городского местного отделения партии Дмитрия Бердникова. В работе конференции приняли участие 142 партийца. В повестке – обсуждение Всероссийского съезда партии, итогов работы местного отделения, а также награждение партийцев за плодотворную работу в течение года.

Братское городское местное отделение партии «Единая Россия» 3 декабря провело свою девятую конференцию под председательством секретаря Братского городского местного отделения Сергея Серебренникова. В работе приняли участие 82 члена партии. В повестке стандартные вопросы ротации кадров МПС, итоги съезда партии в Москве. Кроме того, 18 новым членам «Единой России» были вручены партийные билеты.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Суд продлил арест экс-министру лесного комплекса Иркутской области05.12.2019
2019-12-05-08-14-12
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска 4 декабря продлил на три месяца арест бывшему министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде, который был заключен под стражу в начале июня по обвинению в превышении должностных полномочий при организации сплошных санитарных рубок в заказнике «Туколонь».
Дмитрий Медведев дал ряд поручений по итогам приема граждан05.12.2019
Москва, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель «Единой России», глава правительства РФ Дмитрий Медведев провел в центральной общественной приемной партии прием граждан.
Конференции местных отделений партии «Единая Россия» проходят в муниципалитетах05.12.2019
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с конца ноября проходят политические конференции местных отделений партии «Единая Россия».
Статус поселков Большой Луг и Балаганск будет изменен с городских на сельские населенные пункты05.12.2019
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2020 года может быть изменен статус поселков Большой Луг (Шелеховский район) и Балаганск с городских на сельские населенные пункты.
«Народный контроль» продолжает проверки весового оборудования в Иркутской области05.12.2019
Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Партийцы и сторонники «Единой России» в Иркутской области продолжают проводить мониторинг весового оборудования в рамках реализации федерального партийного проекта «Народный контроль».
Замглавы Минстроя Иркутской области Евгений Липатов уволен со своего поста04.12.2019
2019-12-04-09-12-08
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов, которого суд в июне 2019 года постановил уволить в связи с утратой доверия, освобожден от должности. Об этом со ссылкой на министра Светлану Свиркину сообщает ТАСС.
Более двух тысяч жителей Приангарья обратились в приемные «Единой России» за прошедшую неделю04.12.2019
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги недели приемов граждан, приуроченной к 18-летию партии, подвела Иркутская региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. В течение недели за консультацией или помощью в «Единую Россию» обратились 2067 жителей Иркутской области, сообщает пресс-служба реготделения.
Предложение депутата Госдумы о сохранении северных надбавок поддержал Дмитрий Медведев04.12.2019
Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующие льготы и компенсации для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей будут сохранены. Об этом в эфире Первого канала заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Коммунисты в ЗС Иркутской области вновь попытались настоять на поименном голосовании04.12.2019
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Члены фракции КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области вновь вышли с инициативой проведения поименного голосования по всем вопросам.
На декабрьской сессии ЗС Иркутской области рассматривают 25 вопросов04.12.2019
-25-
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В ЗС Иркутской области 4 декабря проходит 24 сессия. Депутаты должны рассмотреть 25 вопросов, в том числе во втором чтении планируется рассмотреть проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Партийцы и молодогвардейцы «Единой России» оказали адресную помощь жителям Тулуна04.12.2019
Тулун, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В выходные партийцы и активисты «Молодой Гвардии» передали пострадавшим от наводнения в Тулуне семьям тёплые одеяла, продукты питания и памперсы для новорождённых. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
Главы спортивных федераций Иркутской области направили Владимиру Путину письмо в поддержку Сергея Левченко03.12.2019
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главы спортивных федераций Иркутской области направили Владимиру Путину письмо в поддержку Сергея Левченко. Текст обращения опубликован в газете «Наша Сибскана».
Единоросы Иркутской области поздравили с днем рождения старейших членов партии03.12.2019
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Добрая традиция поздравления с днем рождения старейших партийцев «Единой России» продолжается. За прошедшую неделю местные отделения партии посетили и поздравили с именинами восемь старейших однопартийцев, отмечает пресс-служба ЕР.
Депутаты Заксобрания Приангарья встретились с представителями Дагестана и обсудили духовно-просветительскую работу03.12.2019
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Сергей Сокол, вице-спикер Кузьма Алдаров и председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова встретились с официальной делегацией республики Дагестан. Об этом пишет пресс-служба областного парламента.
Андрей Чернышев содействует привлечению медспециалистов в северные районы Приангарья03.12.2019
Братск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря поддержке Фонда Андрея Чернышева «Сибирский Характер» коллектив Братской районной больницы через год пополнится еще одним медицинским специалистом.
Коллегия утвердила предварительную повестку 24 сессии Законодательного собрания Иркутской области03.12.2019
-24-
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области, прошедшая 2 декабря под председательством спикера областного парламента Сергея Сокола, утвердила проект повестки 24 сессии, запланированной на 4 декабря. Всего в проект повестки включено 25 вопросов, сообщает пресс-служба ЗС.
Комитет ЗС по госстроительству не поддержал идею об открытом голосовании по всем вопросам на сессиях02.12.2019
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Профильный комитет Законодательного собрания Иркутской области не поддержал инициативу депутатов фракции КПРФ о том, чтобы все голосования на сессиях областного парламента были открытыми.
Иркутские единороссы провели мониторинг весового оборудования02.12.2019
Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации федерального партийного проекта «Народный контроль» провели общественный мониторинг весового оборудования в пяти разных торговых точках Иркутска.
«РосКвиз» ко Дню рождения «Единой России» провели в Куйтуне02.12.2019
Куйтунский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Куйтунское местное отделение «Единой России» совместно со сторонниками партии 1 декабря провело интеллектуальную игру «РосКвиз», приуроченную ко дню 18-летия партии. В игре приняли участие 11 команд со всего района, среди участников – учителя, воспитатели и школьники.
Парламентариям Приангарья рекомендуют принять законопроекты о смене статусов поселков Балаганск и Большой Луг02.12.2019
Балаганский район, Шелеховский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания Иркутской области рекомендовано принять законопроекты о смене статусов поселков Балаганск Балаганского района и Большой Луг Шелеховского района с городских на сельские поселения.
В Тулун 2 декабря приехал полпред президента в СФО Сергей Меняйло02.12.2019
-2-
Тулун, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 2 декабря находится с рабочей поездкой в Тулуне.
Александр Якубовский просит прокуратуру Приангарья проверить факты продажи детям никотиновых смесей02.12.2019
Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Александр Якубовский (фракция «Единой России») просит прокуратуру Иркутской области и мэра города, секретаря Иркутского городского местного отделения партии «Единой России» Дмитрия Бердникова организовать проверку фактов продажи никотиновых смесей вблизи школ.
Иркутский суд отказал Сергею Левченко в удовлетворении иска о защите чести и достоинства01.12.2019
Иркутск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 28 ноября Кировский районный суд Иркутска рассмотрел иск Сергея Левченко к ЧОУ ДО компьютерный колледж "Рамина", владельцем которого является руководитель портала "Бабр 24" Дмитрий Таевский.
Александр Якубовский провел прием граждан в региональной приемной «Единой России»30.11.2019
Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках недели приема граждан, приуроченной к 18-летию партии «Единая Россия», встречу с жителями областного центра провел депутат Государственной Думы, член президиума генерального совета «Единой России» Александр Якубовский. С волнующими их вопросами к депутату обратились пятеро иркутян, сообщает пресс-служба партии.
Сергей Сокол отметил высокую общественную значимость работы Радио России «Иркутск»30.11.2019
Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первая и старейшая радиостанция региона – Радио России «Иркутск» отметила свое 90-летие. Сергей Сокол поздравил сотрудников радиостанции с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.
Около 700 подписей депутатов и глав муниципальных образований Иркутской области собрано в поддержку главы региона Сергея Левченко29.11.2019
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Письмо в поддержку губернатора Иркутской области Сергея Левченко подписали ряд депутатов Законодательного собрания региона и местных дум, а также глав муниципальных образований региона.
Сергей Левченко: на уровне президента и правительства России были решены 90% моих просьб29.11.2019
-90-
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 90% просьб губернатора Иркутской области Сергея Левченко по проблемным вопросам в регионе были решены на уровне президента и правительства России. Об этом глава Приангарья заявил 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса».
Андрей Чернышев провел встречу со студентами Братского университета29.11.2019
Братск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По приглашению ректора Братского государственного университета Ильи Ситова депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Андрей Чернышев провел встречу со студентами.
Андрей Чернышев встретился с жителями Вихоревки29.11.2019
Вихоревка, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках недели приема граждан депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Андрей Чернышев провел встречу с жителями Вихоревки Братского района на площадке Детской школы искусств.
В Иркутске обсудили практику применения антикоррупционного законодательства в регионе28.11.2019
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Практику правоприменения закона Иркутской области о подаче сведений о доходах и расходах муниципальными служащими обсудили в региональном парламенте за круглым столом.
Внесены изменения в регламент думы Иркутска28.11.2019
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В регламент думы Иркутска внесены изменения, касающиеся порядка назначения на должности в этом представительном органе.
Вопрос о смене статуса Большого Луга и Балаганска рассмотрят на сессии ЗС 4 декабря28.11.2019
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области поддержат присвоение статуса сельского поселения рабочим посёлкам Большой Луг и Балаганск. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол во время встречи с жителями Большого Луга, сообщает пресс-служба ЗС.
Минстрой РФ проверяет, куда Иркутская область потратила деньги на устранение последствий наводнения28.11.2019
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Минстрой России проводит проверку по факту использования средств федерального бюджета, выделенных на устранение последствий летнего наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Депутат Андрей Лабыгин подал в суд на думу Иркутска28.11.2019
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска принял в производство иск депутата Андрея Лабыгина на думу Иркутска. Об этом сообщается в материалах суда.
За два дня в приёмную «Единой России» в Усть-Илимске обратились 20 горожан28.11.2019
Усть-Илимск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За два дня в Усть-Илимскую местную общественную приёмную партии «Единая Россия» обратились 20 горожан. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
Читать все новости раздела «Политика»
Современный Китай: мифы и реальность
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске