Конференции местных отделений партии «Единая Россия» проходят в муниципалитетах

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с конца ноября проходят политические конференции местных отделений партии «Единая Россия».

В рамках заседаний в территориях региона обсуждают итоги 19 съезда партии в Москве, проводят обновление местных политических советов, а также вручают партийные билеты и благодарности партийцам, сообщает пресс-служба «Единой России».

Так, 29 ноября в Куйтуне прошла Конференция местного отделения «Единой России» под председательством секретаря Куйтунского местного отделения партии Алексея Мари. В работе конференции принимали участие 38 членов партии.

В этот же день в Ангарском городском округе состоялся второй этап 22-й конференции местного отделения «Единой России» под председательством секретаря Ангарского местного отделения партии, председателя думы Ангарского городского округа Александра Городского. В работе конференции приняли участие 47 партийцев.

30 ноября в Усть-Илимске состоялась восьмая конференция местного отделения «Единой России» под председательством секретаря Усть-Илимского городского местного отделения партии Артема Лобкова. В работе конференции приняли участие 103 партийца. Открыли конференцию торжественным моментом – вступлением в ряды партийцев. Помимо обсуждения вопросов ротации МПС и итогов съезда партии в Москве, прошло награждение волонтеров, пришедших на помощь людям, пострадавшим от наводнения этим летом.

Седьмая отчетная конференция Иркутского городского местного отделения партии прошла 2 декабря под председательством и.о. секретаря Иркутского городского местного отделения партии Дмитрия Бердникова. В работе конференции приняли участие 142 партийца. В повестке – обсуждение Всероссийского съезда партии, итогов работы местного отделения, а также награждение партийцев за плодотворную работу в течение года.

Братское городское местное отделение партии «Единая Россия» 3 декабря провело свою девятую конференцию под председательством секретаря Братского городского местного отделения Сергея Серебренникова. В работе приняли участие 82 члена партии. В повестке стандартные вопросы ротации кадров МПС, итоги съезда партии в Москве. Кроме того, 18 новым членам «Единой России» были вручены партийные билеты.