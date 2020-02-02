«Конституция и немножко нервно»: как в Иркутске прошли общественные слушания по изменению главного закона РФ

Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Общественной палате Приангарья 30 января прошли общественные слушания, посвященные обсуждению положений послания президента России Федеральному собранию и законодательным инициативам по изменению Конституции РФ. За два часа обсуждений, порой излишне бурных, общественность пришла к коллективному выводу, но не к тому, на который рассчитывали организаторы: на самом деле, оказывается, не существует в России ни Конституции, ни президента, и зачем всех сюда звали, непонятно. Началось все довольно мирно, невзирая на то, что задолго до начала слушаний маленький кабинет, в котором ютится Общественная палата Иркутской области, заполнился людьми, что называется, «под завязку». Часть времени потратили на то, чтобы принести то из одного, то из другого кабинета еще несколько стульев. Общественность возмущалась с порога: «Прежде чем людей звать, могли бы и место побольше найти». Сотрудники вяло отбивались - мол, других помещений нет, есть только такое. Наконец те, кто успел, расселись, остальные столпились у входа. Всего на мероприятии присутствовали около 70 человек – представители Общественной палаты, чиновники, СМИ и заинтересованные жители региона. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Общественной палаты региона Владимир Шпрах. Он лаконично определил прозвучавшее две недели назад президентское послание как «послание социальной справедливости» и передал слово своему заместителю Галине Терентьевой. Она в своем докладе остановилась, в основном, на перспективах социально-экономического и политического развития России в контексте послания президента. – Был озвучен дальновидный и системный подход к социальному блоку: это продление выплат маткапитала, поддержка семей с детьми, программа «Земский учитель», закупка местных продуктов в школы, «молочные перемены» для учащихся, – начала перечислять Галина Терентьева. – При этом все выплаты начинаются с 1 января 2020 года, а представить все необходимые документы можно до конца года. Также она отметила, что 2020 год будет рубежным в связи с поправками к Конституции РФ, предложенными Владимиром Путиным. На этих словах в зале начал нарастать гул. По повестке впереди было еще полчаса докладов представителей Общественной палаты Приангарья по посланию президента, и только потом значился основной пункт программы – обсуждение пресловутых поправок. Слово взял председатель комиссии по науке и образованию ОП Иркутской области Леонид Выговский, начав рассказывать собравшимся об инициативах президента в области образования. Его выступление прервала реплика «с галерки»: – Извините, что перебиваю, но зачем мы про послание слушаем? Мы пришли об изменении Конституции поговорить, а вы ее в самый конец повестки задвинули. Что, получается, пять минут поговорим, а потом скажете, мол, общественность все обсудила? Выступающего поддержали другие участники слушаний. Обстановка в зале резко накалилась. Владимир Шпрах призвал присутствующих к порядку. Повестку в итоге «перекроили» на месте, сняв предшествующие вопросу о Конституции два с половиной доклада по посланию президента. К участникам слушаний обратился зампредседателя комиссии по правам человека, общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур Общественной палаты Иркутской области Владимир Татарников, начав рассказывать об основных направлениях совершенствования Конституции РФ. Общественность, впрочем, все равно негодовала, вполголоса недоумевая, «зачем вообще утверждали такую программу слушаний». Тем временем Владимир Татарников в своем докладе предложил ряд своих поправок к главному закону страны. Так, например, по его мнению, следует прописать в Конституции возраст выхода на пенсию, а в ту часть, где говорится об индексации социальных пособий, добавить слово «всех». Также, по его предложению, главы субъектов РФ должны выбираться строго всенародным тайным голосованием. Тут же с места от участников слушаний поступило предложение закрепить в Конституции такой же способ избрания и глав муниципальных образований. – Конституция не может определять, как выбирать мэра, это решают областные власти, – ответил Владимир Татарников. Однако реплики и вопросы продолжали сыпаться с мест один за другим – собравшиеся, в большинстве, игнорировали порядок ведения общественных слушаний. Так, например, председатель Союза первопроходцев ветеранов строителей БАМ Казачинско-Ленского района и «гражданин СССР» Виктор Бочаров поинтересовался, Конституцию какого именно года здесь обсуждают, и авторитетно заявил, что «Конституции 1993-го не существует в природе, есть только ее проект, который не успели принять». До того, как его утихомирили соседи, он заявил, что и «Российской Федерации не существует». Сразу отметим, на протяжении слушаний он еще не раз выступал с места с такими репликами. Градус напряжения, как и шум в зале, неуклонно повышался. Призвать возбужденную публику к порядку удалось не сразу. – Что касается порядка назначения региональных прокуроров, то я бы предложил назначать их после консультации с субъектом федерации – это даст элемент согласования, – заявил Владимир Татарников. – Теперь по Государственному совету. Этот орган у нас новый. Поэтому его надо либо вносить в Конституцию с описанием функций, чтобы его статус был утвержден федеральным законом, либо не вносить. Общественность на это высказывание отреагировала бурно – большинство реплик сводилась к тому, что никакой Госсовет не нужен вовсе. На этом собравшиеся перешли к обсуждению. С мест звучали предложения ввести изучение Конституции РФ в школах и установить зарплаты высшим чиновникам не более 10 МРОТ. Последняя реплика была встречена аплодисментами. Депутат думы Иркутского района Владимир Новоселов выразил недоумение поправкой о Госсовете. – У нас в Конституции закреплена система сдержек и противовесов между ветвями власти. Вводимый орган нарушит закрепленный баланс, – высказался он. Следующие несколько вопросов касались примата международного права над национальными интересами. По мнению одного из участников слушаний, вносимая поправка приведет к изоляции страны и отсутствию инвестиций. Его поддержал выступивший вслед за ним активист «Байкальского движения» и «гражданин мира» Леонид Платонов. Назвав Российскую Федерацию «своей малой Родиной», он заявил: – Поскольку каждый цивилизованный человек сегодня своей «большой родиной» считает нашу планету Земля, вот мое смиренное пожелание: руки прочь от статьи 15.4! Напомним, часть 4 статьи 15 главы 1 Конституции РФ – «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». – «Ломать» этот пункт можно было бы, если бы среднестатистическая российская мораль была реально выше среднестатистической европейской морали, – обосновал свое «пожелание» Леонид Платонов, заявив, что суть вышеуказанной статьи будет подорвана, если внесут изменения в статью 79 главы 3: – Европейская церковная духовность много выше нашей мракобесной РПЦ! Общественность, особенно в лице представителей Национально-освободительного движения, вознегодовала до криков. К счастью, до рукоприкладства не дошло, председатель Общественной палаты, повысив голос, в очередной раз призвал участников слушаний к порядку. Вслед за этим слово взял профессор Иркутского филиала Российской правовой академии, доктор юридических наук Сергей Босхолов. Он заявил, что текущая Конституция «угрожает национальной идентичности России», поэтому детального рассмотрения и, возможно, изменения требуют статьи из первой главы документа. Также он предложил изменить статью о частной собственности на природные ресурсы. – Средний срок актуальности одной Конституции – лет 12. Эта принята в 1993 году и действует уже вдвое больше. Если по-хорошему, то к 2023 году нам бы принять новую Конституцию, – высказался он. Общественный представитель регионального бизнес-омбудсмена, член Общественной палаты Иркутска Алексей Жемчужников предложил в дальнейшем проводить голосование в рамках референдума по каждой из поправок отдельно. Со своей стороны, еще одна гостья мероприятия, иркутская активистка Любовь Аликина, предложила вообще отложить принятие этих поправок, чтобы позднее принять новую Конституцию посредством референдума. Также со своими предложениями выступили представители Национально-освободительного движения, иркутские комсомольцы и простые граждане региона. В конце обсуждения, когда градус абсурда достиг максимума, значительная часть присутствующих спонтанно выразила недоверие действующему президенту через голосование поднятием рук. При этом никакого голосования ни по какому из вопросов, согласно регламенту слушаний, не было предусмотрено, как проинформировал собравшихся Владимир Шпрах, напоследок попросив всех выступавших представить свои предложения в Общественную палату Иркутской области в письменном виде к началу февраля. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: взгляд из иркутска

владимир шпрах

иркутск

иркутская область

иркутский район

конституция 2020

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.