Координатора штаба Алексея Навального в Иркутске задержала полиция

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Координатор штаба Алексея Навального в Иркутске Сергей Беспалов задержан полицией по дороге к аэропорту. Об этом он сообщил на своей странице в «Фэйсбуке».

«Еду в порт, сзади полиция», – написал он в шестом часу утра 18 мая в соцсети.

По словам Сергея Беспалова, его накануне вызывали «на составление протокола об административном правонарушении», от которого он отказался. Речь идет о митинге «Он нам не царь», который состоялся в Иркутске 5 мая, завершившись импровизированным шествием до сквера имени Кирова. Сергей Беспалов являлся одним из организаторов мероприятия. Предположительно, его ждет изолятор временного содержания и суд.

Между тем, напомним, на днях суд оштрафовал еще одного из организаторов меропрития на 150 тысяч рублей. Кстати, самого Сергея Беспалова в 2017 году уже арестовывали на семь суток за проведение несанкционированного митинга в ТЦ «Москва».