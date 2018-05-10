|Политика
|11.05.2018
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КПП: Сергей Сокол намерен баллотироваться в Заксобрание Иркутской области
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Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Бывший вице-губернатор Иркутской области Сергей Сокол намерен принять участие в предварительном голосовании «Единой России» для выдвижения в Законодательное собрание региона. Об этом сообщает «Клуб публичной политики» (КПП) со ссылкой на источник в партии.
Выборы в региональный парламент, напомним, будут проходить в сентябре 2018 года, а предварительное голосования проведут 3 июня 2018 года.
Официальных комментариев на этот счёт пока получить не удалось.
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