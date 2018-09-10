КПРФ надеется найти союзников среди депутатов Заксобрания Приангарья от «Единой России»

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Коммунисты рассчитывают найти союзников среди депутатов Законодательного собрания Иркутской области от «Единой России». Об этом 11 сентября на пресс-конференции сообщил второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков.

– В Законодательном собрании от КПРФ будут 18 человек. Но у нас как минимум есть еще три союзника – представители «Гражданской Платформы», среди которых Александр Битаров. Помимо этого, мы надеемся найти их среди депутатов ЛДПР, «Справедливой России» и даже «Единой России». Таким образом, мы вполне можем набрать сторонников, готовых подержать нашу позицию по решению ключевых задач, – заявил Евгений Рульков.

По его словам, КПРФ в совокупности со своими союзниками легко может набрать необходимые для окончательных решений 23 депутатских голоса в региональном парламенте.

Между тем, напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Иркутской области уже есть обращения к партии от других победителей с предложениями о взаимодействии и о создании коалиции с фракцией. «Единая Россия», безусловно, готова работать со всеми конструктивными силами в регионе, сказал он.

Напомним, пока что предварительные итоги выборов в Заксобрание выглядят следующим образом: 18 мандатов у КПРФ (по девять одномандатных и по партсписку), 17 у «Единой России» (девять одномандатных и восемь по партсписку), четыре у ЛДПР (партсписок), по три у «Справедливой России» (одно место по одномандатному округу и два по партсписку) и «Гражданской платформы» (три победы в одномандатных округах).

Кстати, Иркутские эксперты уже заявили о том, что итоги выборов показывают, что в регионе наступило время коалиций.