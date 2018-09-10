КПРФ рассчитывает принять решение по прямым выборам мэра Иркутска уже на первой сессии Заксобрания

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Новоизбранные депутаты Законодательного собрания Иркутской области от КПРФ надеются уже на первой же сессии решить вопрос, связанный с возвращением прямых выборов мэра Иркутска. Об этом 11 сентября на пресс-конференции заявила первый секретарь горкома КПРФ, депутат областного парламента Ольга Носенко.

По ее словам, в этом вопросе у коммунистов есть союзники. Вполне возможно, что уже в 2020 году иркутяне сами будут выбирать мэра. Первая организационная сессия состоится 26 сентября.

Кроме того, фракция КПРФ надеется, что нынешнему созыву областного парламента все же удастся составить отрицательное заключение на проект закона о пенсионной реформе. Предыдущий состав этот вопрос обсуждать даже не стал: струсили, считают коммунисты.

– Тем самым мы поддержим губернатора, который уже дал отрицательный отзыв, – отметили в КПРФ.

Коммунисты намерены добиваться государственного референдума по вопросу повышения пенсионного возраста, будут проводить митинги. Ближайший намечен на 22 сентября.

Напомним, прямые выборы мэра Иркутска отменили в 2015 году. Градоначальника решено было избирать из числа депутатов гордумы. Так мэром стал Дмитрий Бердников. После этого с инициативной о референдуме по возвращению прямых выборов областного центра выступал обком КПРФ и экс-депутат Госдумы Антон Романов. После судебных разбирательств на уровне области вопрос был рассмотрен Верховным судом РФ – самой высокой судебной инстанцией в стране. Суд признал, что форма избрания мэра из состава гордумы не нарушает закон и не противоречит ему. После этого коммунисты, «педалировавшие» эту электорально выигрышную тему, отступились. В этом году попытку сделал и ПАРНАС, но и она оказалась неудачной.