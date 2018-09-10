КПРФ заявила о готовности заключить «пакетное соглашение» с фракциями Заксобрания Иркутской области

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - КПРФ готова заключить «пакетное соглашение» с остальными фракциями в Законодательном собрании Иркутской области. Об этом 11 сентября на пресс-конференции заявил второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков.

– Мы будем со всеми разговаривать, договариваться. Сейчас мы внутри партии распределяем наших депутатов в комитеты и комиссии. Окончательное решение будет принято, когда приедет первый секретарь обкома КПРФ, губернатор Сергей Левченко. Кадровые решения принимает он. Мы не будем забирать все руководящие должности в Заксобрании. Будем договариваться, чтобы выстроить общую работу в интересах Иркутской области, для развития региональной экономики, – сказал Евгений Рульков.

Коммунисты также отметили: не исключено, что структура Заксобрания претерпит некоторые изменения. Все будет зависеть от его председателя, которого предстоит избрать на первой сессии. Возможно, изменится количество заместителей спикера.

– Никто из нас не хочет, чтобы в Законодательном собрании не было согласия. Перед нами стоит много задач, и теперь мы должны более ответственно подходить к их решению, – подчеркнули коммунисты.

Напомним, пока что предварительные итоги выборов в Заксобрание выглядят следующим образом: 18 мандатов у КПРФ (по девять одномандатных и по партсписку), 17 у «Единой России» (девять одномандатных и восемь по партсписку), четыре у ЛДПР (партсписок), по три у «Справедливой России» (одно место по одномандатному округу и два по партсписку) и «Гражданской платформы» (три победы в одномандатных округах).

Иркутские эксперты ранее уже заявили о том, что итоги выборов показывают, что в регионе наступило время коалиций.