ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Политика
11.09.2018

КПРФ заявила о готовности заключить «пакетное соглашение» с фракциями Заксобрания Иркутской области

Иркутская область, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - КПРФ готова заключить «пакетное соглашение» с остальными фракциями в Законодательном собрании Иркутской области. Об этом 11 сентября на пресс-конференции заявил второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков.

– Мы будем со всеми разговаривать, договариваться. Сейчас мы внутри партии распределяем наших депутатов в комитеты и комиссии. Окончательное решение будет принято, когда приедет первый секретарь обкома КПРФ, губернатор Сергей Левченко. Кадровые решения принимает он. Мы не будем забирать все руководящие должности в Заксобрании. Будем договариваться, чтобы выстроить общую работу в интересах Иркутской области, для развития региональной экономики, – сказал Евгений Рульков.

Коммунисты также отметили: не исключено, что структура Заксобрания претерпит некоторые изменения. Все будет зависеть от его председателя, которого предстоит избрать на первой сессии. Возможно, изменится количество заместителей спикера.

– Никто из нас не хочет, чтобы в Законодательном собрании не было согласия. Перед нами стоит много задач, и теперь мы должны более ответственно подходить к их решению, – подчеркнули коммунисты.

Напомним, пока что предварительные итоги выборов в Заксобрание выглядят следующим образом: 18 мандатов у КПРФ (по девять одномандатных и по партсписку), 17 у «Единой России» (девять одномандатных и восемь по партсписку), четыре у ЛДПР (партсписок), по три у «Справедливой России» (одно место по одномандатному округу и два по партсписку) и «Гражданской платформы» (три победы в одномандатных округах).

Иркутские эксперты ранее уже заявили о том, что итоги выборов показывают, что в регионе наступило время коалиций.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске