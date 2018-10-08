КСП, природоохранного прокурора и Торгово-промышленную палату Восточной Сибири наделили правом законодательной инициативы

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект областного закона о наделении правом законодательной инициативы Контрольно-счетной палаты Иркутской области, Байкальского межрегионального природоохранного прокурора и ТПП Восточной Сибири был одобрен на сессии Заксобрания 8 октября.

Напомним, инициаторами наделения этих структур правом вносить законопроекты, касающиеся их сферы деятельности, были депутаты Заксобрания второго созыва Борис Алексеев и Антон Красноштанов. На сессии 8 октября третий созыв областного парламента одобрил это предложение – законопроект принят в окончательном чтении и направлен на подпись губернатору.