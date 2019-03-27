Куратором Усть-Удинского района стал единоросс Магомед Курбайлов

Усть-Удинский район, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель думы Усть-Удинского района Людмила Соколова обратилась к секретарю ИРО ВПП «Единая Россия», спикеру облпарламента Сергею Соколу и заместителю секретаря ИРО партии по работе с депутатами и депутатскими объединениями, вице-спикеру ЗС Кузьме Алдарову с просьбой назначить куратором Усть-Удинского района депутата от «Единой России».

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, это произошло 26 марта на расширенном заседании областного совета депутатских объединений партии. По словам председателя думы Усть-Удинского района, местной администрации привычнее работать с депутатами от «Единой России», взаимодействие получается более эффективным, вопросы решаются быстрее.

– В прошлом созыве у нас в Усть-Удинском районе работали два депутата от ЕР – Александр Дубровин и Александр Балабанов. Они помогали нам решать любые вопросы. Сейчас у нас депутат от другой партии, – рассказывает Людмила Соколова. – Мы ему пишем письма, обращения, но помощи от него мы не видим. Мы хотим, чтобы нас курировал член партии «Единая Россия», который бы нам помогал, подсказывал, как поступить, куда обратиться, чтобы мы могли напрямую задать ему волнующие вопросы.

А вопросов накопилось немало. Например, в районе вводится в эксплуатацию новая школа, однако большинство кабинетов не укомплектованы оборудованием. Кроме того, в муниципальных образованиях первого уровня необходимо обеспечить топливом службы доставки питьевой воды.

Как сообщили 28 марта в аппарате фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании, куратор по Усть-Удинскому району партии «Единая Россия» назначен. Это парламентарий Магомед Курбайлов. Более того, во фракции рассказали, что аналогичные ситуации возникают в других территориях, где по итогам сентябрьских выборов победили представители других партий. Жители обращаются в партию «Единая Россия» за помощью после того, как не могут «достучаться» до своего депутата.

В составе депутатского корпуса Законодательного собрания прошлого созыва Усть-Удинский район представляли сразу два депутата: одномандатник и «списочник». Однако в сентябре прошлого года жители территории проголосовали таким образом, что в Законодательном собрании район представляют депутаты-члены других партий.