Кузьма Алдаров встретился с жителями Приангарья по вопросам пенсий, жилья и оформления земли в собственность

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Член фракции «Единая Россия», вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров 17 мая встретился с жителями Приангарья в общественной приемной председателя «Единой России». Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, к депутату обратились пожилая жительница Усть-Уды, а также две иркутянки, чьи вопросы не были решены органами власти. Так, 77-летняя жительница Усть-Удинского района приехала на прием к депутату, чтобы попросить помощи в решении жилищного вопроса. Женщина рассказала, что двухквартирный дом, в котором она проживает уже 50 лет, ни разу капитально не ремонтировался. Ветхие полы и перекрытия, рассыпающиеся печи заставили ее зимовать в экстремальных условиях. При реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья, многие усть-удинцы вовремя подготовили необходимые документы, оплатили экспертизу, и уже живут в новых домах. Заявительница этого не сделала и осталась в ветхом. Кроме того, ее дом приватизирован несколько лет назад и в соответствии с действующим законодательством, гражданин лично несет ответственность за собственное жилье. Но здесь ситуация обостряется и возрастом заявительницы, и отсутствием помощи со стороны родственников. Кузьма Алдаров принял решение обратиться к местным депутатам, а также к мэру района и совместными усилиями либо отремонтировать жилье, либо рассмотреть возможность предоставления ей муниципального жилья. Но это менее реальный вариант, поскольку в сельскохозяйственных районах жилья строится значительно меньше и новый этап программы переселения из ветхого и аварийного жилья еще не вступил в силу. Фото пресс-службы ИРО ВПП ЕР Жительница Иркутска восемь лет не может оформить в собственность участок в районе Мельничной Пади, который она получила по наследству. Многочисленные обращения в администрацию Марковского муниципального образования не принесли результатов. Женщина оплатила геодезию участка, собрала все необходимые документы, но «воз и ныне там». Разобраться в чем причина, теперь предстоит депутату. Еще одна пенсионерка несколько лет безуспешно пытается доказать Пенсионному фонду свой стаж в качестве предпринимателя за период 1998-2000 годов. При оформлении пенсии она столкнулась с проблемой утери своих данных на предприятии, где проработала, а теперь не может доказать, что вела предпринимательскую деятельность и оплачивала единый налог на вмененный доход, поскольку не сохранились платежные документы. Нет их и в налоговой инспекции. Подтверждение этого периода позволило бы ей получать пенсию чуть выше назначенной. Кузьма Алдаров принял обращение заявительницы в работу. Он намерен оказать ей посильную помощь в решении вопроса доказательства стажа. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... единая россия

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