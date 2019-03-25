Кузьму Алдарова избрали председателем Иркоблсовета депутатских объединений «Единой России»

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Председателем Иркутского областного совета депутатских объединений всероссийской политической партии «Единая Россия» избран вице-спикер регионального парламента, глава партийной фракции в ЗС Кузьма Алдаров.

Такое решение было принято в ходе голосования на расширенном заседании совета 26 марта. Заместителем председателя совета избрана председатель комитета по бюджету Законодательного собрания региона Наталья Дикусарова.