Лариса Егорова: мы считаем, что на Олега Тюменева было оказано давление

Иркутская область, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские справороссы считают, что действующий депутат Законодательного собрания Приангарья Олег Тюменев снял свою кандидатуру с выборов в областной парламент на новый срок под давлением. Об этом заявила лидер регионального отделения «Справедливой России» Лариса Егорова на встрече с прессой главы партии Сергея Миронова.

– У Олега Тюменева были все шансы победить в своем округе, для снятия кандидатуры с выборов у него не было никаких оснований, – считает она. – Думаю, что комментарий по этому поводу, который он разместил на своей странице в Facebook, не является правдивым. Выяснить, что происходит на самом деле, мы не можем – Олег Тюменев не выходит на связь.

Сергей Миронов сообщил, что в происходящем еще предстоит разобраться.

Напомним, Олег Тюменев 27 июля был зарегистрирован кандидатом по одномандатному избирательному округу №6. Выбыл из списков он 10 августа. Баллотировался депутат от партии «Справедливая Россия». По этому же округу выдвигаются Роман Абрамов от «Коммунистической партии социальной справедливости», Александр Алексеев от «Единой России», Иван Крывовязый от КПРФ, Михаил Нецветаев от «Родины», Дмитрий Тютрин от ЛДПР.