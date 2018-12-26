Лидер иркутских справороссов Лариса Егорова - о главных для Иркутска и области событиях уходящего года

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает подведение итогов уходящего года. Своим мнение о самых значимых событиях за этот период делится депутат Законодательного собрания, руководитель регионального отделения «Справедливой России» Лариса Егорова.

Среди негативных она назвала повышение пенсионного возраста и НДС. Решения федерального масштаба неизбежно коснулись и Приангарья. Кроме того, это так называемая «мусорная реформа». С 1 января 2019 года вся страна переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Однако Иркутская область к этому совершенно не готова, отмечает Лариса Егорова.

Также эксперт напомнила, что в этом году коммунисты в ЗС Приангарья заблокировали предложенное депутатами повышение расходов бюджета на учебники и игрушки. Сегодня эти нормативы составляют 500 рублей для дошкольников и 1500 рублей для школьников. Парламентарии предлагали увеличить нормативы до 1000 и 2000 рублей соответственно уже в 2019 году. Не одобрили коммунисты и увеличение потребительской корзины, которая была принята в 2013 году.

Есть, конечно же, и хорошие события: продолжается приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря чему в Иркутске сделано очень много - как за 2017-й, так и за 2018 год.

- Это дает возможность активно развиваться городу. Благоустроили остров Конный, который превратился в замечательную зону отдыха для семей с детьми, да и вообще для всех. В рекордные сроки отстроили и запустили школу №19. Появились новые скверы и парки. Развивается проект «Иркутские кварталы». Наконец обустроили Иерусалимскую гору! – отмечает Лариса Егорова.

В этом году вовремя и без проволочек принят бюджет Приангарья на ближайшие три года. Это в свою очередь дало возможность муниципалитетам своевременно сформировать свою казну.

– Это непонятно простому жителю, но на законодательном уровне это очень важное событие, потому что оно касается зарплат всех бюджетников, – пояснила эксперт.

Буквально на днях для Иркутска произошло важное и хорошее событие – назначен вице-мэр, продолжает Лариса Егорова.

– Еще в бытность моего депутатства в городской Думе мы очень просили об этом, настаивали. Вице-мэр городу необходим, чтобы быстрее решались текущие вопросы, – говорит депутат.

Одно из самых значимых событий 2018 года – выборы Законодательного собрания. По словам собеседника агентства, сейчас площадка регионального парламента больше похожа на политическое поле боя.

– Очень хотелось бы, чтобы в следующем году парламент превратился в нормальный рабочий орган, чтобы политические баталии в Иркутской области прекратились, и началась консолидированная нормальная работа. Хочется, чтобы губернатор обратил внимание на другие партии и мнения, с которыми надо считаться, – добавила Лариса Егорова.