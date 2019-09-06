Максим Модин с небольшим отрывом лидирует на выборах в Шелеховском районе

Иркутск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске возбуждено административное дело в отношении волонтера штаба сторонников Алексея Навального Захара Сарапулова. Его обвиняют в повторной организации несогласованного публичного мероприятия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Фэйсбук».