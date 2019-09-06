|Политика
|08.09.2019
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Максим Модин с небольшим отрывом лидирует на выборах в Шелеховском районе
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Шелеховский район, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Шелеховского района Максим Модин опережает соперников на выборах главы муниципального образования. Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Единоросс набирает 27,62% голосов, его ближайший оппонент – коммунист Роман Орноев – 25,02%. Ещё 23,46% отдали предпочтение самовыдвиженцу из числа депутатов думы района Фёдору Саломатову.
Ещё девять кандидатов набрали от 0,17% до 12,21%.
Напомним, также свой пост сохраняют также действующий мэр Катангского района Сергей Чонский и глава Саянска Олег Боровский.
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