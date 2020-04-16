|Политика
|17.04.2020
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Мандат депутата ЗС Иркутской области Дмитрия Бритока перейдёт чиновнику из Усть-Кута
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Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мандат депутата ЗС Иркутской области Дмитрия Бритока, который сложил полномочия на сессии 15 апреля, передадут начальником административно-хозяйственного отдела администрации Усть-Кута Денису Некипелову. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Дмитрий Бриток был избран в составе областного списка кандидатов, выдвинутого ЛДПР, поэтому вакантный мандат решено передать Денису Некипелову (региональная группа №19, Усть-Кутская).
Теперь он должен представить в облизбирком документы об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата. После получения этих документов комиссия сможет зарегистрировать Дениса Некипелова депутатом Законодательного собрания Иркутской области.