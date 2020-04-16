Мандат депутата ЗС Иркутской области Дмитрия Бритока перейдёт чиновнику из Усть-Кута

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Работа по предотвращению и борьбе с природными пожарами в Иркутской области в этом году организована на принципиально новом уровне. Об этом рассказал депутат фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Тен. По его словам, в области уже вводятся превентивные противопожарные меры: на юге региона особый режим начал действовать с 10 апреля, на севере – с 1 мая, пишет пресс-служба ЕР.