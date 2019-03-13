Мастер-класс по прыжкам на батуте организовал единоросс в Ангарске

Ангарск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Мастер-класс по прыжкам на батуте для детей от 6 до 14 лет прошел в Ангарске. Участие в мастер-классе приняли 20 детей из Ангарска и Усолья-Сибирского. Организаторами мероприятия выступили председатель общественного совета проекта «Единой России» «Детский спорт» Яков Миндрулев совместно с модельным домом Екатерины Чопей, сообщает пресс-служба иркутского реготделения партии.

Искусству прыжков на батуте детей обучала президент Федерации прыжков на батуте Ирина Красникова, приглашенная Яковом Миндрулевым. По словам тренера, как в любом спорте, до того, как приступить к выполнению упражнения, нужно провести разминку и только потом можно идти на снаряд.

– Прыжки на батуте – это акробатический вид спорта. При выполнении упражнений работают все группы мышц, – пояснила Ирина Красникова. – Все мышцы и связки нужно разогреть перед занятием, и тогда мы получим тот результат, на который нацелены в самом начале тренировки.

Мастер-класс прошел при строгом соблюдении правил безопасности и дисциплины. Тренировка началась с выполнения простых прыжков, которые постепенно усложнялись добавлением элементов акробатических упражнений.

Отметим, что Яков Миндрулев активно поддерживает спортивные мероприятия для детей и подростков, проводимых в Иркутской области в рамках федерального партпроекта «Детский спорт», а также является организатором и инициатором соревнований по скалолазанию, ледолазанию, лыжным гонкам, ледовому спидвею.