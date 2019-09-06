Мэр Аларского района Александр Футорный проигрывает выборы главы муниципалитета

Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Движение в защиту прав избирателей «Голос» проводит краткосрочное наблюдение в день голосования 8 сентября 2019 года на выборах депутатов думы Иркутска, мэров Братска и Шелеховского района, депутатов Братской городской думы, а также других муниципальных выборах. Об этом сообщается на странице организации в соцсети «Фейсбук».