|Политика
|09.09.2019
|
|
Мэр Аларского района Александр Футорный проигрывает выборы главы муниципалитета
|
Аларский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Аларского района Александр Футорный от «Единой России» проигрывает выборы главврачу районной больницы Роману Дульбееву от «Гражданской платформы». Об этом сообщается в системе «Гас. Выборы».
Александр Футорный набирает, предварительно, 20,53%, а Роман Дульбеев – 32,95%. На третьем месте – кандидат КПРФ Артём Халтаев, получивший 13,74%. Терапевта иркутской частной клиники Любовь Лялину от «Партии Роста» поддержали 11,13%.
Остальные кандидаты набрали от 0,28 до 8,61% голосов.
Тэги: