Мэр Ангарска Сергей Петров заявил, что не откажется от законодательной инициативы по перераспределению налогов в муниципалитеты

Ангарск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров заявил, что не откажется от законодательной инициативы, касающейся перераспределения налоговых доходов между муниципалитетами и областью. Он также добавил, что намерен продолжить отстаивать ее в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

Напомним, инициативы мэров Ангарска и Братска по перераспределению налоговых доходов между территориями и областью отклонены. Решение принято на заседании сессии Законодательного собрания Иркутской области 20 ноября. За отклонение инициативы высказались 15 депутатов, 13 поддержали идею Сергея Петрова и Сергея Серебренникова.

Законопроект предлагал оставлять в местных бюджетах больше средств, поступающих от налогоплательщиков. Инициатива Сергея Петрова предусматривала повышение уровня отчисления в местные бюджеты на 20% от упрощенной системы налогообложения (УСН) и на 5% от подоходного налога.

Сейчас львиная доля денег, заработанных на территориях, уходит в регион и федерацию. Особенно страдают крупные муниципалитеты-доноры, такие как Ангарск, Иркутск и Братск, где проживает почти половина населения области, работают основные производства. Так, за 2018 год с Ангарского округа мобилизовано доходов в сумме 34,7 миллиарда рублей. Из этих средств в муниципалитете осталось всего 2,1 миллиарда.

Ежегодно растет бюджетный дефицит муниципалитетов. Усугубят ситуацию в ближайшем времени изменения в федеральном законодательстве, потеряют местные бюджеты и от перераспределения штрафов в пользу центра. Потери для Ангарска в течение только двух лет оцениваются в сумму, превышающую 400 миллионов рублей.

Законодательная инициатива Сергея Петрова в свою очередь призвана смягчить эти последствия. Ее принятие обеспечивало дополнительные ежегодные поступления в бюджеты муниципальных районов и городских округов области. Для Ангарска это 365 миллионов рублей.

Сергей Петров не намерен оставлять вопрос открытым.

– В первые рабочие дни нового года вновь будем выносить эту инициативу, поскольку иного выхода просто нет. Или Ангарск будет на дне при распределении дотаций. Это связано с новеллами федерального законодательства. Из местных бюджетов вынимают ЕНВД (единый налог на вмененный доход), штрафы, снижают поступления от налога на имущество, все это имеет свои последствия. Этот законопроект не только для Ангарска, он для всех. Потому что пробоину в бюджете получат все муниципалитеты. Только когда экономика будет впереди политики, мы будем жить нормально, – подчеркнул глава Ангарска.