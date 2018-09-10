Мэр Черемхово Вадим Семенов отказался от мандата депутата ЗС

Черемхово, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Черемхово Вадим Семенов, который шел первым номером по округу №15 в партийном списке «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Иркутской области, отказался от мандата. Об этом на пресс-конференции 11 сентября сообщил секретарь ИРО ВПП ЕР Сергей Брилка.

– Пока что у нас был только один отказ от мандата. Соответствующее заявление написал Вадим Семенов. Вместо него в Законодательное собрание войдет Александр Ведерников. Больше от мандатов в «Единой России» никто из победителей не отказывался, – сказал Сергей Брилка.

Напомним, по предварительным результатам, наибольшее число мандатов в Заксобрании Приангарья третьего созыва получит КПРФ – 18. На один меньше у «Единой России», у ЛДПР – четыре, у «Справедливой России» и «Гражданской платформы» – по три. Окончательные итоги облизбирком подведет, предположительно, 12 сентября, когда поступят протоколы от всех территориальных комиссий. Установочную сессию Заксобрания, где выберут, в том числе председателя, по Уставу должны назначить не позднее трех недель после утверждения окончательных итогов голосования. Между тем, иркутские эксперты уже заявили о том, что итоги выборов показывают: в регионе наступило время коалиций.