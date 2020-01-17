Мэр Черемхово Вадим Семенов прокомментировал послание президента Федеральному Собранию РФ

Черемхово, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Черемхово, секретарь Черемховского городского местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Семенов прокомментировал послание президента Федеральному Собранию РФ. По его мнению, там прозвучали значимые для всей страны изменения, которые затрагивают повседневную жизнь всех жителей, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР. – Первое, что было важно для меня, – это то, что президент озвучил проблему бедности. Я неоднократно говорил, что бедность населения является одной из главных проблем. Президент понимает чудовищность и значимость этой проблематики, и те первые шаги, которые были обозначены, я надеюсь, будут реализованы и продолжены. Это и поддержка молодых семей, и социальный контракт, это и первоочередные меры, которые помогут стимулировать рождение детей, – отметил Вадим Семенов. Он добавил, что проблема демографии, обозначенная Владимиром Путиным в начале послания, безусловно, перекликается с проблемой бедности. – Если семья не имеет возможности воспитывать и свободно содержать ребенка, то и решиться проблема демографии у нас не может. Ведь эти вещи взаимосвязаны. То, что президент начал речь с обсуждения проблемы демографии и сделал акцент на поддержку молодых семей, – это, безусловно, важно, – сказал он. Как рассказал мэр Черемхово, его как учителя радует, что президент в послании обратил внимание на проблему детских садов, яслей и школ. Вадим Семенов отметил значимость решения о предоставлении горячего питания школьникам начальных классов, принятого на федеральном уровне. Он также подчеркнул, что сегодня не менее важно поддерживать учителей, поэтому хорошей новостью мэр Черемхово считает надбавку за классное руководство – Еще один важный блок – это экономика, ведь она связана со всеми другими сферами жизни. Президент наметил амбициозные планы на будущее. Считаю, что новому правительству предстоит достаточно серьезная работа в этом направлении, чтобы выполнить поручения Владимира Владимировича, – подчеркнул Вадим Семенов. Он рассказал, что его как мэра заинтересовал пункт, касающийся реорганизации органов самоуправления и внесения изменений в Конституцию. – Это важно, что Владимир Путин обратил внимание на муниципальные власти. Как это будет в конечном итоге выглядеть, пока мы можем только предполагать. На мой взгляд, идея президента – укрупнение муниципальных образований и создание финансовой самодостаточности муниципалитетов – важный аспект. Я лично считаю, что муниципальные образования необходимо укрупнять, так как те идеи и задачи, которые заложены в 131 законе, не реализованы в полной мере. Большое количество муниципалитетов лишены возможности вести нормальную деятельность, что отмечает президент в своем послании, – отметил мэр Черемхово. Вадим Семенов обратил внимание на то, что Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию наравне с задачами по организации внутренней политики обозначил также контур внешней политики. – Владимир Владимирович указал на то, что мы еще раз конституционно закрепляем свою миролюбивую позицию, но при этом обороноспособности страны будем уделять большое внимание. И это очень важно. Из всех посланий президента это самое главное. Можно с уверенностью сказать, что ожидания общественности оправдались. Многие запросы населения были услышаны, – заключил Вадим Семенов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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