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10.09.2018

Мэр Черемховского района Виктор Побойкин лидирует на выборах в ЗС

Черемховский район, Черемхово, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На выборах в Законодательное собрание Иркутской области по округу №15 (Черемхово и Черемховский район), по предварительным данным, лидирует мэр Черемховского района Виктор ПобойкинЕдиная Россия»), у него – 13134 голоса.

На втором месте, со значительным отрывом, – помощник депутата Законодательного собрания Иркутской области Дмитрия Ершова Надежда Ракова (ЛДПР), за которую проголосовали 3748 человека. Замыкает тройку лидеров пенсионерка Ольга Андриеш («Справедливая Россия»), которую поддержали 2753 избирателя.

Специалист сектора организационного департамента ООО «Всероссийский комитет граждан за честные выборы» Екатерина Кулижникова (КПСС) из Москвы набрала 2539 голосов, пенсионер Леонид Карнаухов («Гражданская Платформа») – 1334, безработная Юлия Балабанова («Родина») – 1063 голоса.

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