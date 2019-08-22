Мэр Иркутска Дмитрий Бердников открыл митинг, посвященный Дню государственного флага России

Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный митинг, посвященный Дню государственного флага России, состоялся в Иркутске. В нем приняли участие около 400 человек: волонтеры, экологические отряды мэра, юнармия, представители патриотических организаций, спортсмены, студенты, школьники, национально-культурные центры, участники общественного движения «Наш Иркутск», сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Собравшихся поздравил глава города Дмитрий Бердников: – Российский триколор – это не просто официальный символ государства. Самые яркие и значимые события, победы нашей страны проходят под развевающимся флагом России. Это наша история, наша культура. Наша гордость! – отметил мэр. – Сегодня здесь собрались настоящие патриоты Иркутска. Те, кто не на словах, а на деле помогают развитию нашего города, нашей страны. А это и есть истинный патриотизм: конкретный вклад каждого в общее дело. Именно такой патриотизм объединяет всех нас, делает нас сильными и сплоченными! В рамках праздничных мероприятий на бульваре Гагарина состоялся забег роллеров и спортсменов с флагами России, а также концерт национально-культурных центров и творческих коллективов Иркутска. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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дмитрий бердников

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