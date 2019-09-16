Мэр Иркутска встретился с Генеральным консулом Японии в Хабаровске Масанори Фукусимой

Иркутск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников встретился с Генеральным консулом Японии в Хабаровске Масанори Фукусимой. Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, образования, медицины, спорта, культуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– В последние годы наблюдается активизация российско-японского сотрудничества на высшем уровне. Это несомненно способствует укреплению сотрудничества и на уровне муниципалитетов. Иркутск поддерживает побратимские связи с 15 городами и регионами мира, но японский город Канадзава занимает особое место, это старейший наш город-побратим, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Убеждён, что сегодняшняя встреча даст ещё один импульс к развитию дальнейшего сотрудничества. Иркутск всегда был и остается городом, открытым для реализации совместных проектов.

Активно развиваются совместные проекты в области медицины. Одно из ведущих медицинских учреждений региона – Иркутский консультативно-диагностический центр – появилось в Иркутске при активном содействии японских партнёров.

С 1994 года между Иркутском и Канадзавой проходят традиционные обмены школьными делегациями. В конце октября иркутские легкоатлеты примут участие в Международном марафоне города Канадзавы. Также обсуждается возможность обмена делегациями по японским видам спорта – кендо и айкидо, проведения в Иркутске Дней японской культуры.

С 2018 года в летний период выполняется прямой рейс Иркутск-Токио. Это способствует развитию туристических обменов между странами. Как отметил Генеральный консул Японии в городе Хабаровске Масанори Фукусима, Иркутск – один из самых активных в плане сотрудничества город в России, говорят в администрации Иркутска.

– Приятно было увидеть в туристско-информационном центре буклет на японском языке, таких, честно скажу, нет даже в Хабаровске. Мы очень рады, что на протяжении многих лет Иркутск находится в активном сотрудничестве с Японией. В вашем городе есть улица, которая носит название города – побратима Канадзавы, памятник русско-японской дружбы, сквер имени Сигеки Мори. Мы уверены, что связь между нашими странами и городами будет только крепнуть, – отметил Масанори Фукусима.